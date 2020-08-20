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Детсады, суды, мэрии минировали 20 августа 2020 в Новосибирской области. Уже 2 раз за неделю

16:09 20.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По фактам сообщений о минировании зданий в регионе проводится проверка. В Бердске минировали суд.

Детсады, суды, мэрии минировали 20 августа 2020 в Новосибирской области. Уже 2 раз за неделю
Суд снова заминировали

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры, поступивших 20 августа 2020 года на электронную почту организаций.
В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Источник: nso.ru

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