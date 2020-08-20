20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кому абсолютно противопоказано прививаться от COVID-19, сообщил врач-иммунолог

17:45 20.08.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо.

Кому абсолютно противопоказано прививаться от COVID 19, сообщил врач иммунолог
Ситуация с коронавирусом меняется

В России скоро должна начаться программа массовой вакцинации от коронавируса. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, при каких состояниях организма делать прививку нельзя.
Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, уже объявлено, что для всех она будет добровольной.

Между тем, вакцинировать будут не всех, во всяком случае, некоторых, возможно ‒ не с первого раза. Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя.

По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа. Так, ни в коем случае нельзя вакцинироваться больным людям: если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут.
Также не нужно делать прививку тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – пояснил Владислав Жемчугов.

Люди, которые испытывают те или иные сомнения, перед любой прививкой могут задать врачам соответствующие вопросы, этого не надо стесняться, отметил иммунолог.
"Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", – посоветовал врач.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете ставить прививку?

Аноним, 20 августа 2020 18:48
Да буду
Только я боюсь уколов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Он попал в больницу с отравлением
18:51 20-08-2020
В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Он попал в больницу с отравлением
Уголовное дело о захвате власти возбудил генпрокурор Белоруссии
18:49 20-08-2020
Уголовное дело о захвате власти возбудил генпрокурор Белоруссии
АМ-17 "Малыш" для самообороны создал "Калашников". Он легче общевойскового на 1 кг
18:43 20-08-2020
АМ-17
Обвиняют в присвоении премиальных денег помощника депутата от КПРФ
18:39 20-08-2020
Обвиняют в присвоении премиальных денег помощника депутата от КПРФ
Бердск«Я малоимущая, живем на 8000 рэ в месяц»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет очень просят россияне 1
18:26 20-08-2020
«Я малоимущая, живем на 8000 рэ в месяц»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет очень просят россияне
Справлять малую нужду сидя или стоя полезнее мужчинам? Советы уролога
18:12 20-08-2020
Справлять малую нужду сидя или стоя полезнее мужчинам? Советы уролога
Почему суставы хрустят и щелкают, рассказали врачи. Когда лечение необходимо?
18:08 20-08-2020
Почему суставы хрустят и щелкают, рассказали врачи. Когда лечение необходимо?
Молния ударила по подросткам под деревом: один погиб, второй в реанимации
18:00 20-08-2020
Молния ударила по подросткам под деревом: один погиб, второй в реанимации
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020 2
17:58 20-08-2020
Газета
Отменить транспортный налог могут в ближайшее время в России. Чем его заменят?
17:52 20-08-2020
Отменить транспортный налог могут в ближайшее время в России. Чем его заменят?