Кому абсолютно противопоказано прививаться от COVID-19, сообщил врач-иммунолог

Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо.

Ситуация с коронавирусом меняется

В России скоро должна начаться программа массовой вакцинации от коронавируса. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал, при каких состояниях организма делать прививку нельзя.

Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, уже объявлено, что для всех она будет добровольной.

Между тем, вакцинировать будут не всех, во всяком случае, некоторых, возможно ‒ не с первого раза. Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя.



По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа. Так, ни в коем случае нельзя вакцинироваться больным людям: если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37 градусов, то вакцину вкалывать не будут.Также не нужно делать прививку тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – пояснил Владислав Жемчугов.

Люди, которые испытывают те или иные сомнения, перед любой прививкой могут задать врачам соответствующие вопросы, этого не надо стесняться, отметил иммунолог.

"Когда вы приходите в кабинет на вакцинацию, надо быть с открытыми глазами и ничего не стесняться. Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", – посоветовал врач.

Источник: РИА Новости