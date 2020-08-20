Гниют лук и чеснок, что делать?

За сутки до посадки обрабатывайте посадочный материал фунгицидами системного действия

Отвечает кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФГБНУ ФНЦО Тимофей Середин:

— Целый «букет» грибных заболеваний провоцируют развитие гнилостных процессов. У лука — ложная мучнистая роса (пероноспороз), шейковая гниль и головня. У чеснока — белая гниль и фузариоз (гниль донца). Грибные болезни могут сгубить до 90% урожая, но способ борьбы с ними всего один. За сутки до посадки обрабатывайте посадочный материал фунгицидами системного действия. На час-полтора луковицы погрузите в водный раствор, а спустя сутки посадите в грядку. Но если вы этого не сделали и на выкопанном урожае уже появились признаки грибных болезней, то бороться с ними уже поздно. Единственный совет: попробуйте отобрать годные для заготовок овощи, замаринуйте разным манером.

Источник: aif.ru