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Общество / Стиль жизни

Гниют лук и чеснок, что делать?

17:42 20.08.2020 Фото: pikist.com
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Грибные болезни могут сгубить до 90% урожая, но способ борьбы с ними всего один.

Гниют лук и чеснок, что делать?
За сутки до посадки обрабатывайте посадочный материал фунгицидами системного действия

Отвечает кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФГБНУ ФНЦО Тимофей Середин:

— Целый «букет» грибных заболеваний провоцируют развитие гнилостных процессов. У лука — ложная мучнистая роса (пероноспороз), шейковая гниль и головня. У чеснока — белая гниль и фузариоз (гниль донца). Грибные болезни могут сгубить до 90% урожая, но способ борьбы с ними всего один. За сутки до посадки обрабатывайте посадочный материал фунгицидами системного действия. На час-полтора луковицы погрузите в водный раствор, а спустя сутки посадите в грядку. Но если вы этого не сделали и на выкопанном урожае уже появились признаки грибных болезней, то бороться с ними уже поздно. Единственный совет: попробуйте отобрать годные для заготовок овощи, замаринуйте разным манером.

Источник: aif.ru

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