Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана

Татьяна — единственная наследница "королевы шансона"

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь Любви Успенской, на своей личной странице в инстаграме очень активна. Девушка выкладывает по несколько постов в день: свои картины, откровенные фото, обращения к маме: -Я очень люблю свою семью. Я умру, чтобы защитить их.

В последнее время в инстаграме 30-летней Татьяны Плаксиной можно наблюдать небывалое оживление Совсем недавно Татьяна обвиняла мать в попытках убить ее и в том, что она "украла у дочери жизнь", а теперь в каждом посте признается в любви своей маме. Новое фото ошеломило поклонников, на нем, артистка целует дочь. Снимок Таня подписала очень просто:

Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама. Люблю тебя, мама. Благодаря тебе у меня есть силы победить ВСЁ

Любовь же после этого снимка, выложенного в сеть, написала, что дочь сошла с ума.