Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь Любви Успенской, на своей личной странице в инстаграме очень активна. Девушка выкладывает по несколько постов в день: свои картины, откровенные фото, обращения к маме:
-Я очень люблю свою семью. Я умру, чтобы защитить их.
Совсем недавно Татьяна обвиняла мать в попытках убить ее и в том, что она "украла у дочери жизнь", а теперь в каждом посте признается в любви своей маме. Новое фото ошеломило поклонников, на нем, артистка целует дочь. Снимок Таня подписала очень просто:
Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама. Люблю тебя, мама. Благодаря тебе у меня есть силы победить ВСЁ
Любовь же после этого снимка, выложенного в сеть, написала, что дочь сошла с ума.