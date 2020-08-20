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Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана

17:37 20.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/pacha_tati/
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Новое фото ошеломило поклонников, на нем, артистка целует дочь.

Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана
Татьяна — единственная наследница "королевы шансона"

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь Любви Успенской, на своей личной странице в инстаграме очень активна. Девушка выкладывает по несколько постов в день: свои картины, откровенные фото, обращения к маме:

-Я очень люблю свою семью. Я умру, чтобы защитить их.

Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана
В последнее время в инстаграме 30-летней Татьяны Плаксиной можно наблюдать небывалое оживление

Совсем недавно Татьяна обвиняла мать в попытках убить ее и в том, что она "украла у дочери жизнь", а теперь в каждом посте признается в любви своей маме. Новое фото ошеломило поклонников, на нем, артистка целует дочь. Снимок Таня подписала очень просто:

Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама. Люблю тебя, мама. Благодаря тебе у меня есть силы победить ВСЁ
Любовь же после этого снимка, выложенного в сеть, написала, что дочь сошла с ума.
Дочь Успенской подозревают в неадекватности. Звездная мама напугана
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