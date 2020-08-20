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Отменить транспортный налог могут в ближайшее время в России. Чем его заменят?

17:52 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, считают авторы проекта закона.

Отменить транспортный налог могут в ближайшее время в России. Чем его заменят?
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внес в Госдуму депутат Андрей Барышев ("Единая Россия"). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как отмечает автор законопроекта, ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

"Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране", - говорится в пояснительной записке.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, указывает автор законопроекта. "С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств", - отмечается в сопроводительных материалах к проекту документа.

Источник: ТАСС

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