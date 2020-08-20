«Я малоимущая, живем на 8000 рэ в месяц»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет очень просят россияне

Разовую выплату по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет дважды получили российские семьи на более 26,5 млн детей дважды — в июне и июле. Такие меры антикризисной поддержки в период коронавируса распорядился оказать президент Владимир Путин. Те, кто еще не успел подать заявление на эти выплаты, можно это сделать до 1 октября и получить сразу 20 000 рублей на каждого ребенка.
Уже выплачено семьям 600 млрд рублей. Но родители просят федеральную власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Петицию на эту тему составила в начале июля жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ.
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
На 17.00 четверга, 20 августа, петиция собрала свыше 263 тыс. подписей. За сутки появилось чуть больше 1 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.
И пока не объявили на государственном уровне о решении повторить выплату 10 тыс. рублей в августе. Лишь высказывали свое мнение о желательности продления пособия отдельные депутаты Госдумы, сенаторы и сами родители. Официальную информацию о новых выплатах стоит ждать на сайтах президента России, Государственной Думы, правительства РФ, а также Пенсионного фонда, который осуществлял июньские и июльские выплаты.
Между тем, несмотря на то, что надежда на августовское пособие тает с каждым днем, родители со всей России просят денег, рассказывают о сложном положении семей, потерявшим работу и доходы в пандемию, о дороговизне канцелярских товаров, школьной формы. А кто-то пишет, что реально голодают. Но есть и те, кто критикует просящих, называя их попрошайками.
Алексей, 20 августа:
Не знаю, будут от Путина деньги или нет, но мне нужна помощь.
Аноним, 20 августа:
- Очень жду помощи от В. В. Путина - надо собрать двоих в школу, работу потеряла после карантина.
Аноним, 20 августа:
Инна, 01 августа:
- Так идите и работайте, никто вам ничего не должен. Сказали же - выплат в августе не будет.
Аноним, 12 августа:
- Интересная политика, никто ничего не должен, мы, значит, официально работая на копейках, пополняя казну, должны, а нам не должны. В богатой стране, живем, как бомжи! А вы сидите и радуйтесь и продолжайте говорить, что вам никто ничего не должен.
Аноним, 31 июля:
- Да никаких выплат больше не будет, успокойтесь вы уже. Идите работайте лучше.
Яна, 31 июля:
Мать троих детей, 02 августа:
- Очень нужна новая выплата, нам без нее не прожить. Я не попрошайка. Это не в моем стиле. Но сейчас реально тяжело.
Галина, 15 августа:
- Я живу в деревне и работаю, у меня двое, а зарплата у нас в деревне самая высокая у доярки, так вот я получаю 9500. Вот вам иди и работай...
Alex, 15 августа:
- Ты места рабочие создал? На работу отправляешь.
Ирэн, 01 августа:
Аноним, 31 июля:
- Конечно, мы все нуждаемся в этой выплате, надеемся, что Владимир Владимирович смилуется над своим народом и поможет всем в столь нелёгкое время!
Ирина, 01 августа:
- Хватит клянчить, раз родила, иди работать. Ты же не для государства рожала, а для себя. Всё дай да дай, дай. Работать надо, раз родила.
Аноним, 14 августа:
- Ладно вы, месяц назад оформили - я с 27 мая жду с 3 до 7лет, не дают. Звонила в соцзащиту сказали деньги в бюджете закончились.
Анна, 14 августа:
Аноним, 31 июля:
- Знаете, есть такая поговорка: Лишних денег не бывает. А для нашего народа тем более, сколько не давай, всë будут просить.
Аноним, 31 июля:
Да. Я малоимущая, одинокая мать, воспитывающая ребёнка на 8000 рэ в месяц.