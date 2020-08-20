«Я малоимущая, живем на 8000 рэ в месяц»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет очень просят россияне

Пока нет официального заявления о продлении пособия. Но родители надеются, рассказывая свои истории потери работы, доходов, а то и обнищания в коронавирус. В Госдуме и Совфеде поддерживают августовские выплаты. Но последнее слово — за президентом.

Родители просят еще 10 тыс. рублей, чтобы собрать детей к школе

Разовую выплату по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет дважды получили российские семьи на более 26,5 млн детей дважды — в июне и июле. Такие меры антикризисной поддержки в период коронавируса распорядился оказать президент Владимир Путин. Те, кто еще не успел подать заявление на эти выплаты, можно это сделать до 1 октября и получить сразу 20 000 рублей на каждого ребенка.

Уже выплачено семьям 600 млрд рублей. Но родители просят федеральную власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Петицию на эту тему составила в начале июля жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ.

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 четверга, 20 августа, петиция собрала свыше 263 тыс. подписей. За сутки появилось чуть больше 1 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

И пока не объявили на государственном уровне о решении повторить выплату 10 тыс. рублей в августе. Лишь высказывали свое мнение о желательности продления пособия отдельные депутаты Госдумы, сенаторы и сами родители. Официальную информацию о новых выплатах стоит ждать на сайтах президента России, Государственной Думы, правительства РФ, а также Пенсионного фонда, который осуществлял июньские и июльские выплаты.

Между тем, несмотря на то, что надежда на августовское пособие тает с каждым днем, родители со всей России просят денег, рассказывают о сложном положении семей, потерявшим работу и доходы в пандемию, о дороговизне канцелярских товаров, школьной формы. А кто-то пишет, что реально голодают. Но есть и те, кто критикует просящих, называя их попрошайками.

Алексей, 20 августа:

Не знаю, будут от Путина деньги или нет, но мне нужна помощь.

Аноним, 20 августа:

- Очень жду помощи от В. В. Путина - надо собрать двоих в школу, работу потеряла после карантина.

Аноним, 20 августа:



- Все так ждут денег от Путина, как будто он детей наделал...

Инна, 01 августа:

- Так идите и работайте, никто вам ничего не должен. Сказали же - выплат в августе не будет.

Аноним, 12 августа:

- Интересная политика, никто ничего не должен, мы, значит, официально работая на копейках, пополняя казну, должны, а нам не должны. В богатой стране, живем, как бомжи! А вы сидите и радуйтесь и продолжайте говорить, что вам никто ничего не должен.

Аноним, 31 июля:

- Да никаких выплат больше не будет, успокойтесь вы уже. Идите работайте лучше.

Яна, 31 июля:



- Вот вы говорите: идите работайте. Хорошо, я расскажу. Я работаю официально, много лет меня устраивала моя з/п, из-за пандемии все как будто разрушилось, работы нет, сижу дома по неделе, а то и две. Работодатель нам не платит за неустойку, а чтобы уволится, надо найти работу... А если тебя нигде не берут из-за пандемии, сейчас опять введут карантин, выезд будет не возможен, это, получается, опять без денег и работы. Встать по безработице, так этих денег мало, когда у тебя 2 детей. Не мы придумали эти вирусы. Конечно, нам нужна помощь от государства, а иначе как жить, кормить свое чадо! Так как люди живут за пригородом, скоро зима, у нас котёл топить надо, надо купить уголь-дрова, газа нет вообще. Как можно надеяться на работу, если она тебе не платит, так что не надо умничать - работать надо!!!!

Мать троих детей, 02 августа:

- Очень нужна новая выплата, нам без нее не прожить. Я не попрошайка. Это не в моем стиле. Но сейчас реально тяжело.

Галина, 15 августа:

- Я живу в деревне и работаю, у меня двое, а зарплата у нас в деревне самая высокая у доярки, так вот я получаю 9500. Вот вам иди и работай...

Alex, 15 августа:

- Ты места рабочие создал? На работу отправляешь.

Ирэн, 01 августа:



- Одни попрошайки. Зачем рожать, если не знаете, как их содержать. Или Путин их папа. А школу что, только вчера придумали? Я своих ещё с мая начала собирать. Все канцтовары ещё в мае купила. И работу тоже потеряла. Искала выходы. Полы мыла, машины на автомойках, любая работа. И папы у нас уже 7 лет нет. Пособие не получаю, потому что на меня оба записаны. Хата съёмная, и вообще без жалоб. Это мои дети и я обязана их содержать, а не Путин. Ему огромное спасибо за помощь. Денюшку на зиму отложила. Все в ваших руках. Вы должны думать о своих детях. А по поводу невыплаты алиментов, так вы сами где-то находите этих чудо-папаш, сами от них рожаете. А потом жалуетесь. Задайте вопрос себе: а что вы сделали для своих детей. Ничего. Только жалобы на плохую жизнь. Под лежачий камень вода не течет.

Аноним, 31 июля:

- Конечно, мы все нуждаемся в этой выплате, надеемся, что Владимир Владимирович смилуется над своим народом и поможет всем в столь нелёгкое время!

Ирина, 01 августа:

- Хватит клянчить, раз родила, иди работать. Ты же не для государства рожала, а для себя. Всё дай да дай, дай. Работать надо, раз родила.

Аноним, 14 августа:

- Ладно вы, месяц назад оформили - я с 27 мая жду с 3 до 7лет, не дают. Звонила в соцзащиту сказали деньги в бюджете закончились.

Анна, 14 августа:



- Я в июне сделала 3-7, так ещё и нет.

Аноним, 31 июля:

- Знаете, есть такая поговорка: Лишних денег не бывает. А для нашего народа тем более, сколько не давай, всë будут просить.

Аноним, 31 июля:

Да. Я малоимущая, одинокая мать, воспитывающая ребёнка на 8000 рэ в месяц.