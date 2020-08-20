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Какие должны быть дома бокалы обязательно?

17:31 20.08.2020
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Даже если вам кажется, что абсолютно неважно с какого пить бокала тот или иной напиток, разница в этом есть и эта статья расскажет об этом.

Форма у всех бокалов разная не спроста. Она зависит от температуры подачи напитка. Например, коньяк или виски лучше пить из так называемых «пузатых» бокалов, так как температура рук и окружающая среда повлияет на напиток и раскроет его аромат и вкус. Зато для шампанского такие бокалы противопоказаны, так как пузырьки газа быстро улетучатся и напиток потеряет вкус. Как правило, бокалы для дома подбирают исходя из вкусовых предпочтений и от количества любимых напитков. В любом случае чтобы найти достойный вариант рекомендуем посетить сайт https://kitchenplace.ru.

Существуют ли универсальные бокалы?

Довольно сложно подобрать универсальные бокалы, которые одинаково хорошо подходили бы для всех напитков. Стоит привести банальный пример – пиво. Ну никак не получится его пить не в кружке или классическом пивном стакане.

Если уже заговорили об универсальности, то стоит вспомнить такие бокалы как тумблеры. Из них вполне можно пить коктейли и крепки напитки. Но они имеют один минус – напиток быстро теряет аромат.

Правила выбора бокалов для дома

Чаще всего люди останавливаются на трех комплектах бокалов:

  • Для крепкого алкоголя. Для этих целей лучше брать стаканы среднего объема, например, снифтеры. Они хорошо подойдут как для коньяка, так и для виски. Водку тоже можно пить из них.
  • Для вина. Бокалы на изящной длинной ножке с зауженным верхом идеально украсят ваш сервант. Такая форма вполне сгодится и для подачи шампанского.
  • Для пива. Пиво любимый напиток большинства людей, поэтому пивные бокалы должны быть дома у каждого.

Если вы увлекаетесь созданием коктейлей, нравится процесс и изобретение необычного, то можно приобрести бокалы для коктейлей. Но эта вещь довольно опциональная. Иногда подойдут обычные стаканы для сока. Конечно выбирать стоит исходя из личных предпочтений напитков, но чаще всего приобретаются именно эти бокалы. Они наиболее универсальны и подойдут многим.

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