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Особенности выбора пищевого промышленного оборудования

17:33 20.08.2020
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Пищевая индустрия – самая развитая и востребованная отрасль экономики.

Создание конкурентного производства требует значительных вложений в техническое оснащение предприятия. Каждый этап обработки и приготовления пищевых продуктов нуждается в специализированных видах автоматического, полуавтоматического либо ручного оборудования. Производители техники регулярно добавляют в ассортимент новые инженерные разработки, повышающие производительность и снижающие расходы производства.

Особенности выбора пищевого промышленного оборудования
Ассортимент пищевого оборудования

В подборе оптимальной комбинации механизмов для конкретного предприятия, квалифицированную помощь оказывают специалисты поставщика, сотрудничающего с производителями всех типов пищевого оборудования. Среди наиболее востребованных находятся позиции для:

  • для переработки мяса – мясорубки, гидравлические шприцы, волчки, нарезные машины, дисковые пилы, куттеры, блокорезки, мешалки. Аппараты для термической обработки мясных продуктов (камеры для варки и запекания, копчения), а также набивочные устройства, сосисочные линии, машины для снятия шкуры, инъецирования и массирования;
  • для рыбного производства – генераторы чешуйчатого льда, автоматы для котлет, фаршсмесители, автоклавы, транспортеры, дымогенератоы, фритюрницы, термокамеры для сушки и копчения;
  • молочной продукции – сепараторы, насосы, охладители, аппараты для порционирования и формировки вязкой массы, маслобойки, варочные котлы (сыроварки), творожные ванны, смешиватели;
  • кондитерских цехов – миксеры, камеры шоковой заморозки, глазировочные и декорирующие машины, измельчители орехов или шоколада;
  • хлебобулочных изделий – тестомесы, камеры для отстойки, тестораскатывающие устройства, силосы для муки, аппараты для выпечки;
  • овощепереработки – моечные машины, установки для нарезки на кубики, полоски, ломтики или стружку, а также агрегаты для изготовления рассолов и маринадов;
  • упаковки продукции – термоформовочные и вакуумные устройства, клипсаторы, фасовочно-упаковочные аппараты.

Пищевое промышленное оборудование включает в себя целую группу инженерных комплексов, автоматизированных линий, отдельных аппаратов и мини-заводов, предназначенных для быстрого и качественного выполнения сложных операций.

Особенности выбора пищевого промышленного оборудования

Критерии выбора техники для пищевых предприятий

Ориентироваться при выборе оборудования нужно на вид используемого сырья, требуемую мощность агрегатов, технологию изготовления продукта и характер проводимых операций. Также нельзя оставить без внимания еще несколько важных критериев:

  • материалы изготовления – внутренняя поверхность пищевых машин должна выдерживать механическое, химическое и температурное воздействие. При контакте с пищей недопустимо выделение вредных веществ. Чаще всего для механизмов, работающих с продуктами, выбирают нержавеющую сталь, цветные металлы (медь, бронзу, титан, латунь, алюминий), пищевые полимеры или стекло;
  • надежность конструкции – корпус механизма должен быть износостойким и исключать попадание в готовый продукт деталей машины или смазочных материалов. Персоналу обязательно нужен доступ ко всем частям аппарата для проведения санобработки или оперативного ремонта;
  • соответствие гигиеническим нормам – рабочая поверхность приборов должна быть полированной, гладкой, легко очищаться и не окислятся под действием моющих средств и дезинфекторов;
  • производитель – приобретение техники у ведущих компаний-производителей пищевого оборудования, таких как: Geneglace (Франция), Fatosa (Испания), FoodLogistik, Vakona (Германия), Mauting (Чехия), Scandivac (Латвия), REX (Австрия), гарантирует соответствие машин санитарным нормам, хорошую ремонтопригодность, и длительный срок службы.

Преимуществом приобретения оборудования у поставщика, который напрямую сотрудничает с производителями техники, является доступность полного каталога устройств, индивидуальный подход при комплектации линии, оригинальные расходные материалы, а также наличие на складе любых запчастей для ремонта механизмов, обеспечивающее быстрое обслуживание без простоя предприятия.

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