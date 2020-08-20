Почему суставы хрустят и щелкают, рассказали врачи. Когда лечение необходимо?

Ответ кроется в 2-х видах проявлений: естественном и патологическом. Как только будет установлен диагноз, врач назначит соответствующее лечение. Заниматься самолечением в данном случае нежелательно.

Если человек долгое время был в неподвижном состоянии, то щелчок в суставе так или иначе не избежать

Естественный хруст и щелчки в суставах

Хруст в суставах не обязательно означает какой-либо патологический процесс. При движении костные образования, хрящи подвергаются растягиванию. Из-за этого увеличивается в объёме суставная сумка. Как следствие уменьшается давление. Из-за этого в суставной сумке образуются газовые пузыри. Если давление в них превышает, то происходит щелчок. Именно его слышит человек при прокручивании сустава.

Существует ещё одна причина, которая влияет на хруст суставов. Она связана с недостатком жидкости. Именно её дефицит препятствует трению о поверхности костных образований. Иными словами, служит, как смазочный материал. Чаще всего таким страдают возрастная категория граждан. Это связано с тем, что с каждым годом суставная жидкость уменьшается в объёме.

Если человек долгое время был в неподвижном состоянии, то щелчок в суставе так или иначе не избежать. Это связано с тем, что при малоподвижном образе жизни уменьшается кровоснабжение тканей, органов, мышц. Как следствие увеличивается концентрация пузырей в жидкости. Если человек не испытывает никакого дискомфорта при хрусте, подвижность конечностей не нарушена, не наблюдается припухлостей и все сочленения в нормальном виде, то это может свидетельствовать о естественном хрусте.

Патологический хруст в суставах

Если человек всё же чувствует неприятные ощущения при хрусте, это может говорить о своего рода патологии. Чаще всего это может быть проявлением врождённых дефектов. Врачи утверждают, что имеются анатомические аномалии. Хруст может говорить о воспалительном процессе, который начался в тканях мышц. Артрит и сопутствующие ему заболевания могут давать характерный хруст. Избыточная подвижность суставов может быть проявлением врождённых дефектов. Если в организме присутствуют соли в избытке, то они дают хруст.

В домашних условиях невозможно выявить патологический хруст в суставах. Если данный симптом наблюдается на протяжении длительного времени, то стоит немедленно обратиться к врачу. Зачастую характерный щелчок может наблюдаться и после травмы сустава. Тогда следует посетить травматолога. Если это не тот случай, то нужно обратиться к ревматологу. На приёме он попросил сдать анализ на ревмопробы, чтобы исключить ряд патологий и сопутствующих заболеваний.

Как лечить щелчки в суставах

При характерном хрусте или щелчке в суставе заниматься самолечением не стоит. Врач подберёт нужные методы лечения, которые позволят избавиться от патологии. Зачастую назначают противовоспалительные средства. Чаще всего используются в форме мази. Она наносится на поражённый сустав. В более тяжёлых случаях человеку назначают гормональные препараты или гели.

Не только в медикаментозном лечении заключается терапия. Сам сустав запрещается нагружать. На проблемный участок советуют накладывать эластичный бинт. Он поможет ограничить движения на некоторое время и зафиксировать сустав в нужном положении. Также следует периодически разминать тела при сидячем образе жизни. Лёгкие физические нагрузки будут уместны, если не станут вызывать дискомфорт.

Источник: rsute