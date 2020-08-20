Справлять малую нужду сидя или стоя полезнее мужчинам? Советы уролога

В последнее время все громче звучит мнение о том, что мужчин нужно посадить на унитаз. И не только в угоду мусульманам или последователям йоги.

Писать сидя или стоя — как лучше для здоровья мужчин?

В России, как и в большинстве стран Европы, мужчины с давних времен справляли малую нужду стоя. Сейчас считается, что именно в этом одно из главных отличий мужчин от женщин, но на самом деле такая практика мочеиспускания не повсеместна. К примеру, в исламских странах еще со времен пророка Мухаммеда мужчины ходят «по-маленькому» сидя. Правила описаны в «туалетном этикете», хотя писать сидя прямым текстом там никто не запрещает.

В последние годы все больше стран озаботились тем, чтобы «посадить» всех мужчин на унитазы. И это делается не в угоду мигрантам из мусульманских стран. Как оказалось, писать стоя может быть вредно для здоровья. Недавно тему поднял блогер Илья Варламов: хайп был большой. Так все-таки как правильно, что говорят врачи?

Почему лучше писать сидя

Во время мочеиспускания стоя, особенно если вы долго терпели, из-за напряжения мышц мочевой пузырь может опорожняться не полностью. Если это происходит регулярно, то со временем может стать проблемой для вашего мужского здоровья. Дело в том, что в мочеполовой системе может начаться хронический воспалительный процесс, что не только усложнит хождение «по-малому», но также может повлиять и на интимную жизнь в целом.

Еще одна причина — расслабление мышц тазового дна. Правда, для этого придется сесть несколько ниже, практически на корточки, но это вполне можно сделать, подставив под ноги подставку. Дело в том, что у обычного офисного работника за долгий трудовой день случаются застойные явления в малом тазу.

Как рассказал уролог Михаил Еникеев, при подобных обстоятельствах лучше действительно писать на корточках или же регулярно делать гимнастические паузы, небольшие прогулки, чтобы кровь не застаивалась, передает sport24.ru.

В журнале «Экспериментальная и клиническая урология» было описано исследование, проведенное на 72 здоровых мужчинах в России. В ходе исследования было установлено, что максимальная и средняя скорость потока мочи у каждого третьего мужчины выше в положении сидя, однако в целом результаты исследования не говорят о преимуществе той или иной позиции для справления нужды. Еще одним интересным фактом стало то, что сидя мужчины в среднем укладываются на 3-5 секунд быстрее, чем стоя.

Голландские ученые, в отличие от российских коллег, для исследования выбрали мужчин с заболеваниями мочеполовой системы и обнаружили, что мужчинам с проблемами в этой области полезнее писать сидя, чтобы предотвратить проблемы с предстательной железой. В Швейцарии также проводили исследования и пришли к выводу, что сидячий способ хождения по-маленькому существенно снижает риск возникновения аденомы простаты.

Еще один плюс в корзину тех, кто предпочитает восседать на белом троне во время справления малой нужды, связан с пандемией коронавируса. Ученые выяснили, что при мочеиспускании стоя небольшие брызги и водяная пыль могут подниматься на высоту до полуметра над унитазом и находиться в воздухе несколько минут. И даже если вы переболели коронавирусом, в вашей моче и кале вирусы COVID-19 могут оставаться до четырех недель после излечения от симптомов, поэтому в данном случае вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. И да, сидеть намного гигиеничнее, ведь вы, сами того не понимая, после похода в туалет ходите с микробрызгами на брюках, трогаете их руками, а затем, например, лицо.

Аргументы за тех, кто любит стоя

В йоге для укрепления почек и мужского здоровья еще в стародавние времена описана техника мочеиспускания, стоя на цыпочках.

Данная техника подразумевает, что мочу нужно испускать, стоя на цыпочках, держа при этом прямо спину и талию. При этом нужно напрячь ягодицы и живот и справлять нужду на выдохе.

В специализированной литературе по йоге отмечается, что сила струи мочи говорит о вашей сексуальной энергии и здоровье почек, а если она не очень, то и ночью вы тоже будете не на все сто.

В современной медицине, правда, врачи склоняются к тому, что справлять нужду сидя все-таки полезнее, но даже современные унитазы не настолько хороши, как старые-добрые чаши «Генуя» или напольные унитазы, когда вы можете справлять нужду на корточках.