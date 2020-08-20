АМ-17 "Малыш" для самообороны создал "Калашников". Он легче общевойскового на 1 кг

Они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм

"В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний", - сказал Тарасов.

Ранее главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев сообщил в интервью РИА Новости, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш". По его словам, они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата.

Источник: РИА Новости