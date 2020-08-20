Обвиняют в присвоении премиальных денег помощника депутата от КПРФ

Шереметьев представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.

Помощник депутата Шереметьева раскрыл подробности дела против начальника, считает СК

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, было инициировано его бывшей помощницей Ириной Кузнецовой, заявил РИА Новости действующий помощник парламентария Никита Зайцев.

Как сегодня сообщал столичный главк СК РФ, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал. Ущерб бюджету Москвы превысил 2 миллиона рублей, подсчитали следователи.

"Дело было возбуждено после заявления Ирины Кузнецовой в правоохранительные органы. Она работала помощницей Шереметьева на возмездной основе, официально занималась его делами, получала зарплату и премии за работу в аппарате. Из уголовного дела следует, что она якобы обналичивала зарплату и премии, после чего передавала деньги Шереметьеву, который работает депутатом на безвозмездной основе", - рассказал собеседник агентства.

По словам Зайцева, Кузнецова оклеветала депутата. "Естественно, заявление она написала из-за личной неприязни. До этого Шереметьев уволил её из-за безобразной работы", - пояснил помощник депутата.

Сейчас Шереметьев находится на допросе, в его приёмной прошел обыск, добавил собеседник.

Шереметьев - депутат Мосгордумы шестого (2014-2019 гг.) и седьмого созывов. Член фракции КПРФ.

В СК отмечали, что решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.