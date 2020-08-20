Уголовное дело о захвате власти возбудил генпрокурор Белоруссии

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о захвате власти

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье УК "захват власти". В статье 361 также указаны призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

- Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, - сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Уголовные дело по такой статье обычно возбуждает КГБ, уточняет Sputnik Беларусь.

Статья содержит три части, они предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.