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В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Он попал в больницу с отравлением

18:51 20.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пескомв :"Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. Они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве".

В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Он попал в больницу с отравлением
Песков пожелал Навальному здоровья

В Кремле желают Алексею Навальному скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", - сказал он.

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал он журналистам.

Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.

До этого сообщалось, что перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне".

Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

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