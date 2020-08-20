Снаряд отлетел прямо в голову: Погибла гимнастка Елена Кустова на турнире по эквилибристике

Воздушная гимнастка трагически погибла. Врачи не смогли спасти

Трагедия произошла во время соревнований по слэклайну (хождение по натянутой стропе, развивающаяся область эквилибристики. — Sport24) в Москве на Серпуховском Валу 18 августа. В результате несчастного случая погибла воздушная гимнастка Елена Кустова.

По информации сообщества «SlackTribe — слэклайн в Москве» ВКонтакте, во время одного из упражнений Кустовой произошел отказ снаряжения, в результате чего один из элементов снаряжения вылетел и попал ей прямо в голову. Прибывшие на место происшествия в течение 10 минут медики целый час предпринимали меры для спасения гимнастки, но сделать этого им так и не удалось. Спортсменке было 37 лет, она самостоятельно воспитывала дочь.

Кустова являлась тренером воздушной гимнастки Евгении Асоновой, которая получила перелом двух позвонков и повредила спинной мозг на соревнованиях в Латвии в ноябре 2019 года. По факту ее падения было заведено уголовное дело.