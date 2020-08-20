Навального с отравлением могут эвакуировать в Европу. Рассматривается Солсбери

Сообщается, что накануне он пил с друзьями под Томском самогон. Также не исключено, что в аэропорту, или в самолете Навальный принял снотворное, не совместимое с алкоголем.

Навального могут перевезти на лечение в Солсбери

Лечащий врач госпитализированного оппозиционера Алексея Навального Ярослав Ашихмин заявил, что политика необходимо увезти из Омска, если речь идет об отравлении. Ему требуется особая экстренная компетенция.

По его словам, в России компетенции по таким случаям есть в Склифософского, а также в ФМБА. Тем не менее, по словам специалиста, "оптимальной стратегией является госпитализация в Европу".

В данный момент идут активные переговоры с клиниками, у которых есть опыт лечения подобных случаев. Ашихмин добавил, что это может быть клиника в немецком Ганновере, а также французском Страсбурге.

"Странное совпадение, но такими пациентами еще занимается госпиталь в Солсбери", - приводит его слова "Новая газета".

Ашихмин добавил, что сейчас ситуация с перевозкой пациента за границу осложнилась из-за коронавируса.

Ранее в истории с отравлением политика, которому стало плохо в вылетевшем из Томска самолете, появилась новая версия. Источники "МК" сообщили, что накануне он пил с друзьями под Томском самогон. Также не исключено, что в аэропорту, или в самолете Навальный принял снотворное, не совместимое с алкоголем.

Между тем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что диагноз будет установлен ближе к вечеру четверга.