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Навального с отравлением могут эвакуировать в Европу. Рассматривается Солсбери

19:36 20.08.2020 Фото: С сайта Навального
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Сообщается, что накануне он пил с друзьями под Томском самогон. Также не исключено, что в аэропорту, или в самолете Навальный принял снотворное, не совместимое с алкоголем.

Навального с отравлением могут эвакуировать в Европу. Рассматривается Солсбери
Навального могут перевезти на лечение в Солсбери

Лечащий врач госпитализированного оппозиционера Алексея Навального Ярослав Ашихмин заявил, что политика необходимо увезти из Омска, если речь идет об отравлении. Ему требуется особая экстренная компетенция.

По его словам, в России компетенции по таким случаям есть в Склифософского, а также в ФМБА. Тем не менее, по словам специалиста, "оптимальной стратегией является госпитализация в Европу".

В данный момент идут активные переговоры с клиниками, у которых есть опыт лечения подобных случаев. Ашихмин добавил, что это может быть клиника в немецком Ганновере, а также французском Страсбурге.

"Странное совпадение, но такими пациентами еще занимается госпиталь в Солсбери", - приводит его слова "Новая газета".

Ашихмин добавил, что сейчас ситуация с перевозкой пациента за границу осложнилась из-за коронавируса.

Ранее в истории с отравлением политика, которому стало плохо в вылетевшем из Томска самолете, появилась новая версия. Источники "МК" сообщили, что накануне он пил с друзьями под Томском самогон. Также не исключено, что в аэропорту, или в самолете Навальный принял снотворное, не совместимое с алкоголем.

Между тем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что диагноз будет установлен ближе к вечеру четверга.

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От редакции

Вылечат в Солсбери?

Аноним, 20 августа 2020 19:48
Если в Кремле сочтут, что сей клоун еще необходим для дальнейшего окучивания либеральной ботвы, то конечно же вывезут и в Солсбери.
MaG, 20 августа 2020 20:06
в Солсбери да откуда у них рассол...
"накануне он пил с друзьями под Томском самогон" хоть бы ослеп хоть бы ослеп...
а может это его того кураторы смотрят что он обходится им дороже чем работает и чтоб чего не сболтнул медаль посмертно...
а лечащий врач он с ним самогон пил? или он из местных и так тонко намекнул чемодан вокзал Европа?
Аноним, 20 августа 2020 20:08
А что оно делало в Сибири, где живут нормальные пацаны? В ихней мацкве не траванулся бы, сердешный.
Аноним, 20 августа 2020 20:33
грибы пошли. Небось грибочками самогон закусывал? Всякий может нарваться!

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