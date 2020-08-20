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Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области

20:00 20.08.2020 Фото: СКР
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Пожилая женщина установила насос у реки, чтобы поливать огород. А когда включила в розетку произошло поражение ребенка электрическим током. Мальчик скончался на месте.

Бабушка убила 15 летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области
СК возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему внуку. Об этом 20 августа сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней жительницы Колыванского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, пожилой женщиной в 1985 году был приобретен водяной электронасос, который она использовала для поливки огорода. При этом последней при использовании не соблюдались необходимые меры предосторожности, в результате насос пришел в непригодное состояние.

В июне текущего года в утреннее время пожилая женщина находилась совместно со своим внуком, 2004 года рождения, на берегу реки Чаус в Колыванском районе Новосибирской области, где по указанию бабушки мальчик установил на реке на пенопластовый поддон водяной электронасос, после чего женщина включила в электрическую розетку удлинитель.

-Ввиду замыкания токопроводящих жил сетевого кабеля на корпус насоса произошло поражение несовершеннолетнего электрическим током. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте, - уточнила Кулешова.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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От редакции

Сколько дадут бабушке за смерть внука?

Аноним, 20 августа 2020 20:40
Я плачу, как ребенка жалко, да что и говорить бабушку тоже. Такая нелепость ребенка сгубила.

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