Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Житель Бердска:

- Сегодня я решил пройти на берег, Зеленый остров. Я знаю, что там был лаз, но его заварили, я решил пройти дальше, зашел в тупик и там я увидел заброшенный дом. Я решил зайти туда и пофотографировать. Я зашел и стал там ходить по комнатам и увидел на стенах жуткие надписи, мне стало не по себе, сердце бешено колотилось, я спустился вниз к какому-то бассейну, бросил туда камень, глубоко, и вдруг входная дверь стала стучать. Это ветер, подумал я и стал дальше осматривать темную комнату, а потом кто-то за моей спиной сказал - А. И вот тут я испугался и решил быстро уходить. Когда уходил, там возле двери есть темный спуск в подвал, решил быстро заглянуть в него. Вдруг оттуда стал доноситься леденящий душу вой и тут я уж точно бросился на утек без оглядки.