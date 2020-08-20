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Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

20:34 20.08.2020 Фото: Жителя Бердска
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Жуткие надписи на стенах, леденящий душу вой из подвала, самопроизвольный стук двери заставили бешено колотиться сердце и ретироваться.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Житель Бердска:
- Сегодня я решил пройти на берег, Зеленый остров. Я знаю, что там был лаз, но его заварили, я решил пройти дальше, зашел в тупик и там я увидел заброшенный дом. Я решил зайти туда и пофотографировать. Я зашел и стал там ходить по комнатам и увидел на стенах жуткие надписи, мне стало не по себе, сердце бешено колотилось, я спустился вниз к какому-то бассейну, бросил туда камень, глубоко, и вдруг входная дверь стала стучать. Это ветер, подумал я и стал дальше осматривать темную комнату, а потом кто-то за моей спиной сказал - А. И вот тут я испугался и решил быстро уходить. Когда уходил, там возле двери есть темный спуск в подвал, решил быстро заглянуть в него. Вдруг оттуда стал доноситься леденящий душу вой и тут я уж точно бросился на утек без оглядки.

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска

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