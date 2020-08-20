Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Разнорабочий
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 15163
до 15163
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Электрик участка
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Штукатур, отделочник
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Маляр
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Охранник, лицензированный
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 15163
до 15163
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Штукатур, отделочник
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Электрик участка
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Маляр
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 35000
до 35000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Мастер строительных и монтажных работ
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Начальник участка (в строительстве)
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 50000
до 50000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
до 40000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Плотник, плотник-бетонщик
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
до 40000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 60000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Водитель автомобиля, кат. с
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 22000
до 22000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Управление образования и молодежной политики,МКУ
|от 15200
до 15200
|8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
|Педагог социальный
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Мастер, водоотведение
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 32500
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Библиотекарь
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 40000
|8(913) 3800807
|Механик гаража, грузовой транспорт
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 40000
|8(38341) 56002
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Сторож (вахтер)
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Строительные системы,ООО
|от 23000
до 28000
|8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Повар
|Строительные системы,ООО
|от 17000
до 17000
|8(38341) 58142
|Технолог, мясного производства
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Птицевод
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 16000
до 20000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Электрик участка
|ТСЖ "Изумрудный"
|от 22500
до 22500
|8(913) 8833066
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 20000
до 21000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 15163
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Повар
|ИП Черепанова Ольга Викторовна
|от 25000
до 25000
|8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
|Старший Кассир
|ООО "Торгсервис 54"
|от 30000
до 30000
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Торгсервис 54"
|от 15163
до 15163
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Грузчик
|ООО "Торгсервис 54"
|от 25000
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Экономист
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 18000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель-логопед 1 категории (класса)
|МБДОУ № 17 "Земляничка"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
|Бухгалтер, материальная группа
|ООО "ПТК СибирьБумага"
|от 25000
до 25000
|8(953) 8814652
pirozkhova@moris-sib.ru
|Педагог-психолог
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 16000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Делопроизводитель
|МБДОУ №19 "Шустрик"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Электрик цеха
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Литейщик пластмасс
|ООО "СКОН"
|от 22000
до 35000
|8(923) 1018909
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике)
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка»)
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Инспектор по кадрам
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 18000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Механик, механик - боулинга
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Мойщик посуды
|Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ
|от 15163
до 22800
|8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МУП "УК ЖКХ"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Младший воспитатель
|Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20901
|Младший воспитатель
|Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ
|от 15163
до 15163
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Грузчик
|ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани"
|от 30000
до 35000
|8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
|Водитель автомобиля, кат. в
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 19560
до 22000
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции
|ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани"
|от 28000
до 32000
|8(913) 4654966
|Юрисконсульт
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 34000
до 45000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|МУП "УК ЖКХ"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ
|от 17000
до 19000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Плотник
|МУП "УК ЖКХ"
|от 18455
до 18455
|8(38341) 21510
|Машинист-обходчик по котельному оборудованию
|ООО "ТГК 1"
|от 19000
до 19000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Упаковщик
|АО "Виртекс"
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 45000
|8(913) 3800807
|Врач-травматолог-ортопед
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 53752
до 53752
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Помощник врача-эпидемиолога
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 28827
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист (кочегар) котельной
|ООО "ТГК 1"
|от 23645
до 23645
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Рабочий склада
|АО "Виртекс"
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Комплектовщик
|ВТ Логистик, ООО
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Грузчик
|ООО "ТГК 1"
|от 18000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Машинист топливоподачи
|ООО "ТГК 1"
|от 21000
до 21000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
до 25000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель-дефектолог
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
до 25000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Педагог-психолог
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель-логопед
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
до 25000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Уборщик территорий
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 18000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Уборщик территорий
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 18000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
|8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
|Электрик цеха
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 22000
до 22000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 24000
до 24000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Транспортерщик, слесарь-транспортерщик
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Грузчик
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 17000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 16000
до 16000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|"Совкомбанк" ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Заместитель Бухгалтер
|РОСТ ООО
|от 28000
до 50000
|8(38341) 54020
katrinda@ngs.ru
|Младший Бухгалтер (средней квалификации)
|РОСТ ООО
|от 25000
|8(38341) 54020
katrinda@ngs.ru
|Комплектовщик, сборщик-комплектовщик
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 30000
до 30000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор станков с программным управлением
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 40000
до 40000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Упаковщик
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 30000
до 30000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Слесарь-сборщик
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 30000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Гибщик труб, гибщик листового металла
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 40000
до 40000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Помощник Маляр
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 25000
до 25000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 35000
до 35000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Разнорабочий
|ООО «ТЕХЛАЙН»
|от 25000
|8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ СОШ № 8
|от 15163
до 15163
|8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
|Ученик Фурнитурщик, кожгалантерея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15163
до 20000
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ № 8
|от 15163
до 15163
|8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Старший Швея
|ИП Сметанина Т.И.
|от 20000
|8(38341) 58219
lynx_7@ngs.ru
|Кухонный рабочий, пищеблок
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 18000
до 18000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Разнорабочий, помощник маляра
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 20000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Бухгалтер
|Административно-техническая инспекция города Бердска
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
|Бухгалтер
|Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска
|от 15163
|8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат.в, с
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 19700
до 19700
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Кондуктор
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 18000
до 20000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 "Родничок"
|от 20000
до 30000
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 22
|от 17800
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Кухонный рабочий
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 15163
до 15163
|8(38343) 24309
|Младший воспитатель
|МБДОУ № 27 "Родничок"
|от 15163
до 17500
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
20:43 20.08.2020
Предложения от работодателей Бердска через ЦЗН на 20 августа 2020.
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20:43 20-08-2020
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
20:19 20-08-2020
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями 1
20:09 20-08-2020