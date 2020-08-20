Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас

Предложения от работодателей Бердска через ЦЗН на 20 августа 2020.

Предложения о работе от 20.08.2020 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Разнорабочий ООО "СК "Стройкомплект" от 15163

до 15163 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Охранник, лицензированный ООО "СК "Стройкомплект" от 15163

до 15163 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Инженер производственно-технического отдела ООО "СК "Стройкомплект" от 35000

до 35000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Мастер строительных и монтажных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Начальник участка (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 50000

до 50000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

до 40000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Плотник, плотник-бетонщик ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

до 40000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 60000

8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru Водитель автомобиля, кат. с ООО «Бердский Элеватор» от 22000

до 22000 8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений Управление образования и молодежной политики,МКУ от 15200

до 15200 8(38341) 21171

bsk_uo@mail.ru Педагог социальный ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163

до 15163 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru Мастер, водоотведение Комбинат бытовых услуг, МУП от 32500

8(38341) 56157

personal@bktrest.ru Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru Библиотекарь ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163

до 15163 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000

до 40000 8(913) 3800807 Механик гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000

до 40000 8(38341) 56002

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Сторож (вахтер) МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительные системы,ООО от 23000

до 28000 8(38341) 58142

o.korikova@ad-brd.ru Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru Повар Строительные системы,ООО от 17000

до 17000 8(38341) 58142

Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000

до 35000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru Птицевод Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 16000

до 20000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru Электрик участка ТСЖ "Изумрудный" от 22500

до 22500 8(913) 8833066 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000

до 21000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15163

8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru Повар ИП Черепанова Ольга Викторовна от 25000

до 25000 8(983) 3141931

dim9n@yandex.ru Старший Кассир ООО "Торгсервис 54" от 30000

до 30000 8(906) 9943333, 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Торгсервис 54" от 15163

до 15163 8(906) 9943333, 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 25000

8(906) 9943333, 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Экономист АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Учитель-логопед 1 категории (класса) МБДОУ № 17 "Земляничка" от 15163

до 15163 8(38341) 28009

bsk_du17@mail.ru Бухгалтер, материальная группа ООО "ПТК СибирьБумага" от 25000

до 25000 8(953) 8814652

pirozkhova@moris-sib.ru Педагог-психолог МБОУ ДО "Перспектива" от 16000

8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru Делопроизводитель МБДОУ №19 "Шустрик" от 18000

до 18000 8(38341) 22681

bsk_du19@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru Электрик цеха Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963 Литейщик пластмасс ООО "СКОН" от 22000

до 35000 8(923) 1018909

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963 Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике) МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru Инспектор по кадрам АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000

8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Механик, механик - боулинга Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963 Мойщик посуды Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15163

до 22800 8(38341) 23090

bsk_du12@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений МУП "УК ЖКХ" от 15163

до 15163 8(38341) 21510

4121510@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Младший воспитатель Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163

до 15163 8(38341) 20901

Младший воспитатель Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 15163

до 15163 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru Грузчик ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 30000

до 35000 8(913) 4654966

oksana.neropova@avon.com Водитель автомобиля, кат. в Комбинат бытовых услуг, МУП от 19560

до 22000 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 28000

до 32000 8(913) 4654966

Юрисконсульт Сиббиофарм,ПО ООО от 34000

до 45000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Дворник МУП "УК ЖКХ" от 15163

до 15163 8(38341) 21510

4121510@mail.ru Дворник Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 17000

до 19000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru Плотник МУП "УК ЖКХ" от 18455

до 18455 8(38341) 21510

Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО "ТГК 1" от 19000

до 19000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org Упаковщик АО "Виртекс" от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 35000

до 45000 8(913) 3800807 Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53752

до 53752 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 28827

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Машинист (кочегар) котельной ООО "ТГК 1" от 23645

до 23645 8(38341) 60095

ok@tgk1.org Рабочий склада АО "Виртекс" от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru Комплектовщик ВТ Логистик, ООО от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru Грузчик ООО "ТГК 1" от 18000

8(38341) 60095

ok@tgk1.org Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000

до 21000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБОУ СОШ № 9 от 20000

до 25000 8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru Учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 9 от 20000

до 25000 8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru Педагог-психолог МБОУ СОШ № 9 от 20000

8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Учитель-логопед МБОУ СОШ № 9 от 20000

до 25000 8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru Уборщик территорий МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 18000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Уборщик территорий МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 18000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Учитель (преподаватель) химии МБОУ СОШ № 9 от 25000

8(38341) 54323

bsk_sh09@mail.ru Электрик цеха ООО «Бердский Элеватор» от 22000

до 22000 8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru Слесарь-ремонтник ООО «Бердский Элеватор» от 24000

до 24000 8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru Транспортерщик, слесарь-транспортерщик ООО «Бердский Элеватор» от 18000

до 18000 8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru Грузчик ООО «Бердский Элеватор» от 17000

8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений АО "Бердский хлебокомбинат" от 16000

до 16000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru Заместитель Бухгалтер РОСТ ООО от 28000

до 50000 8(38341) 54020

katrinda@ngs.ru Младший Бухгалтер (средней квалификации) РОСТ ООО от 25000

8(38341) 54020

katrinda@ngs.ru Комплектовщик, сборщик-комплектовщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000

до 30000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Оператор станков с программным управлением ООО «ТЕХЛАЙН» от 40000

до 40000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Упаковщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000

до 30000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Слесарь-сборщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000

8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Гибщик труб, гибщик листового металла ООО «ТЕХЛАЙН» от 40000

до 40000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Помощник Маляр ООО «ТЕХЛАЙН» от 25000

до 25000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Электрогазосварщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 35000

до 35000 8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Разнорабочий ООО «ТЕХЛАЙН» от 25000

8(953) 8857462

kitoptimal@yandex.ru Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ № 8 от 15163

до 15163 8(38341) 51035

bsk_sh08@mail.ru Ученик Фурнитурщик, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15163

до 20000 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 от 15163

до 15163 8(38341) 51035

bsk_sh08@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Старший Швея ИП Сметанина Т.И. от 20000

8(38341) 58219

lynx_7@ngs.ru Кухонный рабочий, пищеблок "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 18000

до 18000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru Разнорабочий, помощник маляра ООО «Солгор» от 15163

до 20000 8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163

до 15163 8(38341) 20058

ati@berdskadm.ru Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163

8(38341) 27002, 8(38341) 21035

ksp.berdsk@mail.ru Водитель автомобиля, кат.в, с ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 19700

до 19700 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000

до 20000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 27 "Родничок" от 20000

до 30000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 17800

8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Кухонный рабочий МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 15163

до 15163 8(38343) 24309 Младший воспитатель МБДОУ № 27 "Родничок" от 15163

до 17500 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

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