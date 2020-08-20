20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас

20:43 20.08.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

Предложения от работодателей Бердска через ЦЗН на 20 августа 2020.

Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
Предложения о работе от 20.08.2020
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий ООО "СК "Стройкомплект" от 15163
до 15163		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Охранник, лицензированный ООО "СК "Стройкомплект" от 15163
до 15163		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Инженер производственно-технического отдела ООО "СК "Стройкомплект" от 35000
до 35000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Мастер строительных и монтажных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Начальник участка (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 50000
до 50000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Плотник, плотник-бетонщик ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 60000
до 60000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Водитель автомобиля, кат. с ООО «Бердский Элеватор» от 22000
до 22000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Управление образования и молодежной политики,МКУ от 15200
до 15200		 8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
Педагог социальный ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163
до 15163		 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Мастер, водоотведение Комбинат бытовых услуг, МУП от 32500
до 35000		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Библиотекарь ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163
до 15163		 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000
до 40000		 8(913) 3800807
Механик гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000
до 40000		 8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Сторож (вахтер) МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительные системы,ООО от 23000
до 28000		 8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Повар Строительные системы,ООО от 17000
до 17000		 8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Птицевод Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 16000
до 20000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Электрик участка ТСЖ "Изумрудный" от 22500
до 22500		 8(913) 8833066
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000
до 21000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Повар ИП Черепанова Ольга Викторовна от 25000
до 25000		 8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
Старший Кассир ООО "Торгсервис 54" от 30000
до 30000		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Торгсервис 54" от 15163
до 15163		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 25000
до 30000		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Экономист АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель-логопед 1 категории (класса) МБДОУ № 17 "Земляничка" от 15163
до 15163		 8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
Бухгалтер, материальная группа ООО "ПТК  СибирьБумага" от 25000
до 25000		 8(953) 8814652
pirozkhova@moris-sib.ru
Педагог-психолог МБОУ ДО "Перспектива" от 16000
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Делопроизводитель МБДОУ №19 "Шустрик" от 18000
до 18000		 8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Электрик цеха Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Литейщик пластмасс ООО "СКОН" от 22000
до 35000		 8(923) 1018909
skon18@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике) МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Инспектор по кадрам АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000
до 22000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Механик, механик - боулинга Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Мойщик посуды Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15163
до 22800		 8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МУП "УК ЖКХ" от 15163
до 15163		 8(38341) 21510
4121510@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Младший воспитатель Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163
до 15163		 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Младший воспитатель Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Грузчик ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 30000
до 35000		 8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
Водитель автомобиля, кат. в Комбинат бытовых услуг, МУП от 19560
до 22000		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 28000
до 32000		 8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
Юрисконсульт Сиббиофарм,ПО ООО от 34000
до 45000		 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник МУП "УК ЖКХ" от 15163
до 15163		 8(38341) 21510
4121510@mail.ru
Дворник Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 17000
до 19000		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Плотник МУП "УК ЖКХ" от 18455
до 18455		 8(38341) 21510
4121510@mail.ru
Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО "ТГК 1" от 19000
до 19000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Упаковщик АО "Виртекс" от 22000
до 25000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 35000
до 45000		 8(913) 3800807
Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53752
до 53752		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 28827
до 28827		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист (кочегар) котельной ООО "ТГК 1" от 23645
до 23645		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Рабочий склада АО "Виртекс" от 22000
до 25000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Комплектовщик ВТ Логистик, ООО от 22000
до 25000		 8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
Грузчик ООО "ТГК 1" от 18000
до 18000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000
до 21000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель-логопед МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Уборщик территорий МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 18000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Уборщик территорий МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 18000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Учитель (преподаватель) химии МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 8(38341) 54323
bsk_sh09@mail.ru
Электрик цеха ООО «Бердский Элеватор» от 22000
до 22000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Слесарь-ремонтник ООО «Бердский Элеватор» от 24000
до 24000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Транспортерщик, слесарь-транспортерщик ООО «Бердский Элеватор» от 18000
до 18000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Грузчик ООО «Бердский Элеватор» от 17000
до 17000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений АО "Бердский хлебокомбинат" от 16000
до 16000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Заместитель Бухгалтер РОСТ ООО от 28000
до 50000		 8(38341) 54020
katrinda@ngs.ru
Младший Бухгалтер (средней квалификации) РОСТ ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 54020
katrinda@ngs.ru
Комплектовщик, сборщик-комплектовщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000
до 30000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор станков с программным управлением ООО «ТЕХЛАЙН» от 40000
до 40000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Упаковщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000
до 30000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Слесарь-сборщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 30000
до 30000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Гибщик труб, гибщик листового металла ООО «ТЕХЛАЙН» от 40000
до 40000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Помощник Маляр ООО «ТЕХЛАЙН» от 25000
до 25000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО «ТЕХЛАЙН» от 35000
до 35000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Разнорабочий ООО «ТЕХЛАЙН» от 25000
до 25000		 8(953) 8857462
kitoptimal@yandex.ru
Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ № 8 от 15163
до 15163		 8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
Ученик Фурнитурщик, кожгалантерея ИП Адаменко М.А. от 15163
до 20000		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 8 от 15163
до 15163		 8(38341) 51035
bsk_sh08@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Старший Швея ИП Сметанина Т.И. от 20000
до 20000		 8(38341) 58219
lynx_7@ngs.ru
Кухонный рабочий, пищеблок "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 18000
до 18000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Разнорабочий, помощник маляра ООО «Солгор» от 15163
до 20000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
Водитель автомобиля, кат.в, с ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 19700
до 19700		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000
до 20000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 27 "Родничок" от 20000
до 30000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 17800
до 17800		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Кухонный рабочий МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 15163
до 15163		 8(38343) 24309
Младший воспитатель МБДОУ № 27 "Родничок" от 15163
до 17500		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ищите работу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
21:36 20-08-2020
Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
21:22 20-08-2020
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
21:07 20-08-2020
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
20:57 20-08-2020
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
20:46 20-08-2020
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
БердскПрораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
20:43 20-08-2020
Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
20:34 20-08-2020
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
20:19 20-08-2020
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями 1
20:09 20-08-2020
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области 1
20:00 20-08-2020
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области