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Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав

20:46 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Вместо него врач будет назначать лабораторные исследования крови и мочи в случае выявления симптомов, при которых нельзя садиться за руль.

Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
Ведомство отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей

Министерство здравоохранения доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Приказ Минздрава по введению с 1 января будущего года нового порядка получения медицинских справок появился в СМИ.

Ведомство окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности. Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

В пресс-службе Минздрава сообщили, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

В проекте поправок, который был опубликован Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся «в целях диагностики употребления алкоголя». В новой редакции указывается несколько иная цель: «диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом в проекте не говорится, о каких именно лабораторных исследованиях идет речь.

В Минздраве не смогли ответить на вопрос, что произойдет с ценами на медицинское освидетельствование после того, как новый приказ вступит в силу.

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. В документе говорилось, что при получении или продлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года, однако этого не произошло из-за критики со стороны президента России Владимира Путина. Он назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. Тогда глава государства говорил, что введение дополнительных анализов для автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость необходимо прорабатывать поэтапно и «с умом». После заявления Путина дату вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года, а затем — на 1 января 2021 года, передает РБК.

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