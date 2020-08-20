Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав

Вместо него врач будет назначать лабораторные исследования крови и мочи в случае выявления симптомов, при которых нельзя садиться за руль.

Ведомство отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей

Министерство здравоохранения доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Приказ Минздрава по введению с 1 января будущего года нового порядка получения медицинских справок появился в СМИ.

Ведомство окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности. Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

В пресс-службе Минздрава сообщили, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

В проекте поправок, который был опубликован Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся «в целях диагностики употребления алкоголя». В новой редакции указывается несколько иная цель: «диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом в проекте не говорится, о каких именно лабораторных исследованиях идет речь.

В Минздраве не смогли ответить на вопрос, что произойдет с ценами на медицинское освидетельствование после того, как новый приказ вступит в силу.

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. В документе говорилось, что при получении или продлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года, однако этого не произошло из-за критики со стороны президента России Владимира Путина. Он назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. Тогда глава государства говорил, что введение дополнительных анализов для автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость необходимо прорабатывать поэтапно и «с умом». После заявления Путина дату вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года, а затем — на 1 января 2021 года, передает РБК.