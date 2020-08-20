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Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика

20:57 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Он в 2019 году заработал больше всех в силовых структурах. Среди глав ведомств лидером оказался директор ФСБ Александр Бортников, среди следователей СК — генерал, руководящий делом о коррупции в ФСБ.

.Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.

За 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн руб. Имущество замминистра за прошлый год не изменилось за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 кв. м каждый, которые были разменяны или объединены в один общий площадью 1,5 тыс. кв. м. Всего у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Шулика был назначен заместителем министра в 2017 году, он курирует в том числе госзакупки и техническое оснащение ведомства. До этого он возглавлял управление оперативно-разыскной информации МВД и был замначальника управления «П» антикоррупционного главка министерства.

На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин, задекларировавший 19 млн руб. За ним идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте и задекларировал 16,7 млн руб. Также среди лидеров по заработку оказался командующий Северо-западным округом войск Росгвардии Павел Дашков с 14,8 млн руб.

Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.

В СКР доходы декларируют не только начальники главков и управлений, но и старшие следователи по особо важным делам при председателе комитета. Сейчас в СКР эту генеральскую должность занимает 21 человек. Самым богатым следователем комитета в 2019 году оказался Николай Тутевич, известный по работе над делом экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и над делом об убийстве политика Бориса Немцова. Тутевич, который в последнее время занимался делом о взятках в «банковском» управлении ФСБ, заработал 11,4 млн руб. В предыдущем году генерал заработал вдвое меньше (4,7 млн), при этом в его декларации, в отличие от свежей, значились земельный участок площадью 830 кв. м и дачный дом.

За ним идут Улади Уладиев, которому, по сообщениям СМИ, поручено дело о стрельбе возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке (4,5 млн руб.), и Валерий Хомицкий, который расследует преступления вора в законе Олега Медведева (Шишкана) — 3,7 млн руб. Юрий Буртовой, которому поручено расследование в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задекларировал 3,4 млн руб. Расследующий дело бывшего министра Михаила Абызова Сергей Степанов и работавший над «московским делом» Рустам Габдуллин заработали по 3,3 млн руб., предает РБК.

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