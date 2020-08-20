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А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля

21:07 20.08.2020 Фото: vk.com
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По словам Эльмана Пашаева, он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Михаила Ефремова во время смертельного ДТП.

А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
Адвокат Пашаев заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", - сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.

"Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности. На мой вопрос о том, нужна ли помощь, тот ответил нецензурно", - зачитал материалы опроса Пашаев.

Он подчеркнул, что на вопрос "является ли водитель того джипа Ефремовым", свидетель ответил отрицательно.

В то же время адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего артиста за рулем машины в момент ДТП. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Этот свидетель подтвердит присутствие Ефремова за рулем своего автомобиля", - сказал он.

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