А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля

По словам Эльмана Пашаева, он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Михаила Ефремова во время смертельного ДТП.

Адвокат Пашаев заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", - сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.

"Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности. На мой вопрос о том, нужна ли помощь, тот ответил нецензурно", - зачитал материалы опроса Пашаев.

Он подчеркнул, что на вопрос "является ли водитель того джипа Ефремовым", свидетель ответил отрицательно.

В то же время адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу актера, заявил, что представит в суде свидетеля, видевшего артиста за рулем машины в момент ДТП. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Этот свидетель подтвердит присутствие Ефремова за рулем своего автомобиля", - сказал он.