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Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке

21:36 20.08.2020 Фото: СК
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В СК Красноярского края заявили, что есть признаки утопления, криминальных следов не обнаружили. Через сутки после исчезновения нашли девочку, через двое - мальчика.

Трупы пропавших на прогулке 5 летней девочки и 6 летнего мальчика нашли в реке
В Хакасии обнаружили тело второго пропавшего ребенка в Енисее

Тело второго пропавшего ребенка обнаружили в Енисее в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Во вторник на берегу Енисея в Саяногорске было обнаружено тело пятилетней девочки. Позднее сообщалось, что девочка пошла гулять с шестилетним мальчиком, проживавшим с ней по соседству.

"Тело ребенка найдено в воде. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета", - сообщил представитель ведомства, добавив, что при осмотре не обнаружено травм, указывающих на криминальный характер смерти.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, девочка проживала в поселке Майна города Саяногорска. Во вторник около 16 часов с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой, мать начала самостоятельные поиски, погибшего ребенка обнаружили отдыхающие на Енисее. У ребенка были признаки утопления. По факту гибели девочки и пропажи мальчика было возбужденно два уголовных дела, которые объединены в одно производство.

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