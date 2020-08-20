Истязавшую детей сотрудницу приюта суд оштрафовал на 8000 рублей

Воспитательница без педобразования в Уфе заклеивала рот детям, била линейкой по рукам, заставляла одних воспитанников бить других и снимала это на видео. Она и директор приюта уволились.

В Уфе осудили унижавшую детей сотрудницу соцприюта

22-летнюю девушку, ранее работавшую в социальном приюте для детей и подростков Уфы, суд признал виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

В мае 2020 года девушка исполняла обязанности воспитателя младшей группы в социальном приюте. Дети ее не слушались, и тогда, как установил суд, обвиняемая спровоцировала четырехлетнюю девочку ударить трехлетнего мальчика, записывая все происходящее на камеру своего мобильного. Позднее она опубликовала эти кадры со своими оскорбительными комментариями в социальной сети. Данное видео и стало поводом для начала проверки в отношении сотрудницы приюта.

Также в суде было доказано, что девушка заклеила скотчем рот девятилетней воспитаннице, ударила ее по рукам линейкой и угрожала избить ее удлинителем, при этом, громко кричала и нецензурно выражалась.

В ходе проверки выяснилось, что у горе-воспитательницы нет педагогического образования, и соответственно, ее не должны были допускать к детям. Девушку уволили. Директор приюта также уволился, но по собственному желанию. Детям, которые подверглись унижению со стороны обвиняемой, оказали психологическую помощь.

Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.

Между тем следователи внесли представление в адрес Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, требуя усилить контроль за подведомственными социальными приютами и детскими домами при подборе сотрудников для работы с детьми.