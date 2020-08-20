У Навального развился отек мозга из-за отравления неизвестным веществом, сообщают СМИ

Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, «провели кучу анализов» Алексею, но все равно не могут понять, что с ним.

Baza: в результате отравления у Навального развился отек мозга

Baza сообщает, что на фоне воздействия токсичного вещества у Алексея Навального развился отек мозга. По информации источников издания, врачи пришли к предварительному выводу, что имеется «токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня».

Природа вещества пока врачам неизвестна. Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, «провели кучу анализов» Алексею, но все равно не могут понять, что с ним. Главное сейчас — определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть).

Отек головного мозга — стремительно развивающееся накопление жидкости в церебральных тканях, без оказания адекватной медицинской помощи приводящее к смертельному исходу, напоминает Знак. Основу клинической картины составляет постепенно или быстро нарастающее ухудшение состояния больного и углубление расстройств сознания, сопровождающееся менингеальными знаками и мышечной атонией.

По показаниям возможно срочное (декомпрессионная трепанация, вентрикулостомия) или отсроченное (удаление объемного образования, шунтирование) хирургическое лечение.