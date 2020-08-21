Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года

Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году?

14 августа - постный день – начинается Успенский пост 2020

Какой сегодня церковный праздник – всегда подскажет церковный православный календарь на август 2020. В нем расписан каждый праздник и пост, сообщает Главред.

Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году? Всё это можно легко найти в подробном и точном календаре церковных праздников в августе 2020 года.

К слову, помимо Успенского поста (единственный многодневный строгий пост в этом месяце и последний – этим летом) – будут еще и однодневные посты. Они выпали на 5, 7, 9, 12 и 28 августа.

Православные церковные праздники в августе 2020 года – календарь

Какой церковный праздник 1 августа 2020 года (суббота)

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Собор Курских святых.

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

Какой церковный праздник 2 августа 2020 года (воскресенье)

День пророка Илии , Ильин день 2020.

, Ильин день 2020. Неделя 8-я по Пятидесятнице.

Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена.

Икон Божией Матери Галичская, Знамение Абалацкая, Оршанская.

Какой церковный праздник 3 августа 2020 года (понедельник)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.

Пророка Иезекииля.

Какой церковный праздник 4 августа 2020 года (вторник)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

Перенесение мощей священномученика Фоки.

Какой церковный праздник 5 августа 2020 года (среда)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Почаевской иконы Божией Матери.

Прославление праведного воина Феодора Ушакова.

Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

Празднование иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

Постный день.

Какой церковный праздник 6 августа 2020 года (четверг)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Мученицы Христины.

Блговерных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.

Какой церковный праздник 7 августа 2020 года (пятница)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы .

. Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.

Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.

Постный день.

Какой церковный праздник 8 августа 2020 года (суббота)

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.

Преподобного Моисея Угрина.

Какой церковный праздник 9 августа 2020 года (воскресенье)

Неделя 9-я по Пятидесятнице

Великомученика и целителя Пантелеймона .

. Память Собора Смоленских святых.

Преподобного Германа Аляскинского.

Постный день.

Какой церковный праздник 10 августа 2020 года (понедельник)

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

Какой церковный праздник 11 августа 2020 года (вторник)

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца .

. Мученика Каллиника Киликийского.

Преподобных Корстантина и Космы Косинских.

Какой церковный праздник 12 августа 2020 года (среда)

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Преподобного Анатолия Второго Оптинского, Младшего.

Mученика Иоанна Воина.

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Празднование иконы Божией Матери Оконская.

Постный день.

Какой церковный праздник 13 августа 2020 года (четверг)

Седмица 10-я по Пятидесятнице, Заговенье на Успенский пост.

Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня .

. Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.

Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

Какой церковный праздник 14 августа 2020 года (пятница)

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня . Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый Спас 2020.

. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи мучеников Маккавеев : Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара. Постный день – начинается Успенский пост 2020.

Какой церковный праздник 15 августа 2020 года (суббота)

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

Блаженного Василия, Московского чудотворца.

Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей первoмученика архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и сынa его Авива.

Ачаирской иконы Божией Матери.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 16 августа 2020 года (воскресенье)

Неделя 10-я по Пятидесятнице.

Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 17 августа 2020 года (понедельник)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.

Семи отроков, ижe во Ефесе.

Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 18 августа 2020 года (вторник)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Преображения Господня .

. Преподобномученика Иова Ущельского.

Священномучеников Арфира и Фавия.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 19 августа 2020 года (среда)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Преображение Господа нaшего Иисуса Христа. Яблочный Спас.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 20 августа 2020 года (четверг)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Попразднство Преображения Господня .

. Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 21 августа 2020 года (пятница)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Святого Мирона чудотворца.

Празднование Толгской иконы Божией Матери.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 22 августа 2020 года (суббота)

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Апостола Матфия.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 23 августа 2020 года (воскресенье)

Неделя 11-я по Пятидесятнице.

Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мучеников Романа, Римских.

Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.

Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Собор Валаамских святых.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 24 августа 2020 года (понедельник)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Mученика архидиакона Евпла.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 25 августа 2020 года (вторник)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 26 августа 2020 года (среда)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Преображения Господня .

. Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.

Празднование икон Божией Матери Умягчение злых сердец (Семистрельной), Страстной, Минской.

Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 27 августа 2020 года (четверг)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы .

. Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.

Пророка Михея.

Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.

Последний день Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 28 августа 2020 года (пятница)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Успение Пресвятой Богородицы.

Постный день.

Какой церковный праздник 29 августа 2020 года (суббота)

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Попразднство Успения Богородицы .

. Ореховый Спас или Хлебный Спас, именуемый также Спас на холсте. Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа .

. Феодоровской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 30 августа 2020 года (воскресенье)

Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Преподобного Пимена Угрешского.

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.

Арматийской; Свенской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 31 августа 2020 года (понедельник)