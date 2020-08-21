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Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31-летняя Яна в Бердске. Многократно "Поздравляем!"

22:36 21.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Мы сделали это в карантин!» — поздравляют молодоженов родственники. Если бы не пандемия, свадьба состоялась бы на 3 месяца раньше.

Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31 летняя Яна в Бердске. Многократно Поздравляем!
Вышла замуж 31-летняя Яна без фаты в белом фигуристом платье в пол

Яна и Евгений познакомились в ресторане на дне рождения невесты: жених и свояк работают в одной юридической фирме. 31-летняя Яна и 34-летний Евгений оба младшие в своих семьях, они же последними создали семью.

— Как только встретил, сразу влюбился, на первый же день понял, что она будет моей женой, — улыбается Евгений. — Яне потребовалось больше времени.

Евгений работает юристом, а Яна — в клинической лаборатории. Как только молодожены вышли из ЗАГСа, толпа родственников выстроилась по обоим сторонам лестницы и 8-кратно прокричала «Поздравляем». На Яне было роскошное белое платье «рыбка» в пол, она была без фаты. Жених в темно-синем костюме, розовом галстуке с розово-желтым букетиком в петлице гармонично смотрелся с женой. Букет невесты был сделан из нежнейших белых роз с одной розовой посередине.

Без фаты, но в белом платье «рыбка» вышла замуж за Евгения в розовом галстуке 31 летняя Яна в Бердске. Многократно Поздравляем!

— Мы сделали это в карантин! — радостно восклицают родственники. Евгений и Яна встречались чуть больше года, и если бы не пандемия, свадьба состоялась бы на 3 месяца раньше. Бракосочетание ждали и молодожены, и все родственники с большим нетерпением.

Совет да любовь!

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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 14 августа 2020 21:46
НВР:
Аноним, 14 августа 2020 22:18
Совет да любовь!
Я, 15 августа 2020 07:36
...По обеим сторонам лестницы....
Аноним, 15 августа 2020 18:03
Поздравляем!!!
Аноним, 15 августа 2020 20:17
Фаты нет, но где маски?!
Клим, 16 августа 2020 13:09
Почему их всех не привлекли за нарушение масочного режима и не доставили в отдел полиции, почему одиноких граждан привлекают, а здесь целая толпа и все без масок?
Вера, 18 августа 2020 16:19
Молодцы!!!
Аноним, 18 августа 2020 17:18
НВР:
Не понимаю ну и зачем нам знать кто и когда женился, что за бред, достали уже!!! >:o
Аноним, 18 августа 2020 19:39
НВР:
Аноним, 19 августа 2020 12:12
НВР:
Совет да любовь.хоршая жена должна быть терпеливой а хороший муж должен быть заботливым.Он должен держать в одной руке жену в другой маму.Ведь маму не выбирают.
Гость, 19 августа 2020 13:10
Видно в Бердске другие новости кончались. Три дня трепали ноавость, про официантов, теперь эта.
Аноним, 19 августа 2020 13:11
НВР:
Совет да любовь, уважение и доверие. Будьте счастливы.

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