21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые

11:30 21.08.2020 Фото: pikist.com
0

До начала эксперимента у людей измерили давление и взяли анализы мочи и крови, а через двенадцать часов сделали новые заборы.

Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые
Оказывается, с похмельем можно легко справиться

Группа американских ученых-медиков решила одержать победу над похмельем и придумало для этого особое средство, сообщает Главред.

Об этом пишет специализированное издание Рsychcentral.

По словам исследователей, они набрали группы добровольцев из более чем двух сотен людей (в возрасте 18-65 лет). Всем дали выпить средство определенного состава - за 45 минут до употребления спиртного, а также сразу же после.

Причем первой группе добровольцев налили 7,5% раствор с растительными экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, а также с такими элементами и веществами - магний, калий, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин,

Второй группе налили раствор с теми же элементами, но без растительных экстрактов.

Третей группе и вовсе налили раствор с плацебо.

До начала эксперимента у людей измерили давление и взяли анализы мочи и крови, а через двенадцать часов сделали новые заборы. Выяснилось, что интенсивность похмелья (как по самочувствию, так и по анализам) у трех групп была разной.

Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и другими элементами.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто болеете похмельем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыпрыгнула из окна 2 этажа 10-летняя девочка: Вспыхнула кухня из-за замыкания проводки в квартире Микрорайона Бердска. Дверь была закрыта
12:10 21-08-2020
Выпрыгнула из окна 2 этажа 10-летняя девочка: Вспыхнула кухня из-за замыкания проводки в квартире Микрорайона Бердска. Дверь была закрыта
Что нужно делать в течении 2 недель после новолуния 19 августа: Наступает самый успешный период
12:10 21-08-2020
Что нужно делать в течении 2 недель после новолуния 19 августа: Наступает самый успешный период
Это домашнее средство избавляет от кашля и в разы сильнее антибиотика
12:03 21-08-2020
Это домашнее средство избавляет от кашля и в разы сильнее антибиотика
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:03 21-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев
12:00 21-08-2020
Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев
ПАЗик сбил велосипедиста на трассе Р-255. Насмерть
11:45 21-08-2020
ПАЗик сбил велосипедиста на трассе Р-255. Насмерть
Ким Чен Ын изымает домашних собак у жителей Северной Кореи. Иметь свою собаку теперь запрещено законом
11:36 21-08-2020
Ким Чен Ын изымает домашних собак у жителей Северной Кореи. Иметь свою собаку теперь запрещено законом
Проверяйте счет: еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа 2020
11:30 21-08-2020
Проверяйте счет: еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа 2020
Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые
11:30 21-08-2020
Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые
Чтобы стоял и не падал: Ученые назвали натуральное средство для эрекции
11:25 21-08-2020
Чтобы стоял и не падал: Ученые назвали натуральное средство для эрекции