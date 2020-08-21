Действенные обряды предков на зачатие ребеночка

Как только на небе появлялся молодой месяц, именно в четверг следовало пойти к перекрестку, поклониться месяцу и попросить у Бога ребенка. А далее до восхода ни с кем не разговаривать.

На Руси молодым всегда желали счастья, здоровья, вечной любви и, конечно же, деток

На Руси молодым всегда желали счастья, здоровья, вечной любви и, конечно же, деток. Сейчас люди ограничиваются только теплыми словами пожеланиями. А вот в былые времена проводились даже обряды и люди искренне верили в них. Вероятно, по этой причине в большинстве семей было по десять и более детей. Отдельно стоит подчеркнуть, что обряды дошли до наших дней.

Личная роженица

Вероятно, это звучит несколько странно и необычно на самом деле. Однако девушки делали личную куклу роженицу и считалась она самым настоящим оберегом. И молоденькие девушки мастерили ее самостоятельно. В былые времена искренне верили в то, что эта кукла роженица помогает зачать ребенка, а также способствует беспроблемному протеканию беременности и легкому рождению ребенка.

Однако важно было хорошо и правильно себя вести для того, чтобы куколка помогала своей хозяйке. О существовании куколки никто не должен был знать. Поэтому девушки мастерили оберег в укромных местах от всех глаз подальше так, чтобы никто не увидел. Куколка была не столь простой, как может показаться. Это не обычная кукла, которую любой может пошить. Тело должно было состоять из деревянного чурбана, бересты или обычной связки соломы.

Юбочку нужно было одевать сверху, а на голову надеть ей платочек. Голову важно было делать белого цвета из ткани и набить ватой. Куколке необходимо было также подарить бюст из красной ткани. А под него следовало расположить ребенка, исполненного из маленького чурбана. Куколку нужно было спрятать потом. Но перед этим каждая девушка садилась на нее на некоторое время и думала только о будущем материнстве.

Лучшее время для свадьбы

Сейчас все влюбленные пары выбирают обычный поход в загс для того, чтобы зарегистрировать свои отношения. И день свадьбы назначается в любой день, который устраивает молодоженов, а также их гостей. Однако в былые времена все было совершенно иначе. на Руси существовало лучшее и худшее время для свадьбы и зачатия ребенка. Февраль и март тогда были самыми удачными месяцами. По этой простой причине большая часть свадеб была именно в это время. Славяне верили в бога Ярило в былые времена. Поэтому для зачатия лучшим временем был день, а не ночь. Бог должен был видеть, что происходит в спальне влюбленных и тем самым в будущем защищать молодоженов и их детей.

Обряды на зачатие

Для того, чтобы влюбленные смогли родить ребёнка, их просто на просто посыпали зерном на свадьбе. Даже сейчас так продолжают делать и чаще всего используют в этих целях рис, а также лепестки цветов. А ранее зерно было некоторым символом восхода и урожая. А наряд молодой девушки расшивали символами покровительницы материнства Лады. На свадьбе влюбленной пары обязательно должны были присутствовать беременные женщины.

Они как бы «заражали» девушек на свадьбе и невеста должна была взять на руки еще и ребенка. Отдельно стоит подчеркнуть, что зерно использовали на Руси не только во время свадьбы, но также им пользовались бездетные женщины, которые надеялись забеременеть. Они шли рано утром на базар, покупали пшеницу или же овес и сдачу не брали при этом, а потом прямо у себя дома совершали обряд зачатия.

В конце обряда следовало посадить самые крупные зерна прямо у себя во дворе. Если хотя бы три из них всходили, то женщина готовилась к беременности. Если взошло один или два, то беременность ожидалась не сразу, а позже. А вот если зерна вообще н всходили, то женщина не могла забеременеть, вероятно, на ней была порча. Кроме того, были еще и другие обряды на зачатие ребенка. Так, девушки набирали полный ковш воды, становились у себя на пороге дома и просили о ребенке.

Затем следовало выпить несколько глотков воды и вымыть остатками свой живот. Некоторым девушкам на самом деле везло и таким образом они рожали здоровых деток. Также существовал еще один забавный обряд. некоторые мужья верили в то, что если их женушка посидит на улике, где есть пчелиная матка, то скоро забеременеет. Девушки обращались даже к небесам для того, чтобы зачать ребенка. Как только на небе появлялся молодой месяц, именно в четверг следовало пойти к перекрестку, поклониться месяцу и попросить у Бога ребенка. А далее до восхода ни с кем не разговаривать.

Источник: rsute.ru