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Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

22:34 21.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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До 1 сентября остались считанные дни. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина
По 10 000 руб. на ребенка - не лишние деньги для семьи
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

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Сегодня уже 20 августа. До 1 сентября остались считанные дни. Родители всей страны ждут, когда им на счета придут по 10 000 рублей на каждого ребенка за август. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.

Напомним, в июне и июле 2020 год Владимир Путин распорядился о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка в российской семье.Правда, в июне деньги получили все дети от 3 до 16 лет, а в июле - все дети от рождения до 16 лет. Некоторые семьи смогут получить самое огромное пособие в августе.

Но это касается лишь тех семей, которые еще не успели подать заявление на единовременную выплату в начале лета. Это нужно успеть сделать до 30 сентября. В противно случае деньги "сгорят".

Если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от Владимира Путина, им выплатят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми, которым исполнится 3 года до 1 октября.

Существует общие правила, на основании которых можно рассчитывать на президентские выплаты. Это должны быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ. Пособие положено и для усыновленных детей. Деньги придут на детей, которые родились после 11 мая 2004 года, но по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ, ПФР. Для того чтобы заполнить заявление, понадобится СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка, а также реквизиты банковской карты, куда и придут деньги.

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От редакции

Ждете денег от Путина?

Алексей, 20 августа 2020 10:14
Незню что будет от путина деньги или нет и мне нужна помощь от путина
Аноним, 20 августа 2020 10:20
НВР:
Да
Аноним, 20 августа 2020 10:43
НВР:
Очень жду помощи от в.в.Путина надо собрать двоих в школу работу потеряла после карантина
Аноним, 20 августа 2020 10:56
НВР:
Да конечно
Наталья, 20 августа 2020 10:57
Да
Аноним, 20 августа 2020 12:10
НВР:
Да!
Аноним, 20 августа 2020 14:01
НВР:
Да, конечно.
Аноним, 20 августа 2020 14:07
НВР:
Все так ждут денег от Путина, как будто он детей наделал...
Егор, 20 августа 2020 16:46
Он призывал улучшать демографию, а ваша позиция просто юмор из детского сада! Относитесь к вопросу серьёзно!
Аноним, 20 августа 2020 15:01
НВР:
Да как собрать ребенка в школу если нет денег в чем ему едти ?
Аноним, 20 августа 2020 16:17
НВР:
Два месяца не работали и не чего не получали,хоть по 10000т платили,а в августе,пошли работать,только за.будет в сентябре,как жить в августе не понятно)))очень нужна эта финансовая поддержка!!!
Егор, 20 августа 2020 16:42
Я так и не понял, будут ли выплаты в августе за август? Деньги вроде есть, но от поддержки отказываться глупо, тем более президент сам призывал рожать побольше.
Аноним, 20 августа 2020 21:54
НВР:
Надеюсь
Д@рья, 20 августа 2020 23:49
Здравствуйте, вот читаю эту тему с конца июля. Поражаюсь поправками за последний месяц по поводу выплат и поддержки с пособия мира, это же надо малышам которые с рождения до 1.5лет сидят дома и мать получает от работодателя декретный, у них еще мат. капитал и пособия ежемесячно. Потом идет в садик, опять пособия до 7 лет в садике надо :шорты и футболку с сандалии, все остальное есть там(ну конечно заплатить за него 2000). Теперь про елей с 7-17 которые учаться в школе: вообще не одного пособия! Идет в первый класс:-форма, сменка, канцелярия, форма для физ-ры, форма для ритмику, учебники, рабочий тетради и конечно комп без него даже в первом классе уже не куда ты. к во допустим у меня сын писал доклады и инфу искали в инете. Дальше средняя школа там вообще!!! На физ-ру одна форма в зал, шорты и футболка, одна на улицу когда осень/весна, то есть костюм и кроссовки, еще одна на зиму утепленые штаны или горнолыжный, чтоб на лыжах кататься. И конечно все так же по списку как и в первый класс, но еще репетиторы и т. д. Это еще не задавая фонд класса который собирают ежегодно на нужды около 3000 и выезды. Оооо, еще забыла выпускные в 4,9 11 классах. Тепер посчитайте всё же кому нужнее выплаты детям до 7лет или с 7-16, и их на работу не берут, берут с 16 да они могут работать, сама такая была.
Аноним, 21 августа 2020 15:39
НВР:
Да было бы не плохо даже если не даст всеровно спасиба иму што он есть в нашей стране
Аноним, 21 августа 2020 15:51
НВР:
Денег
Аноним, 21 августа 2020 16:21
НВР:
Очен

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