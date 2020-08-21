Проверяйте счет: еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа 2020

В этом году размер такой выплаты на каждого иждивенца составляет 1895 рублей. Получить выплату можно максимум за трех иждивенцев.

Проверяйте карты. Еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа

Новые деньги придут ряду граждан в автоматическом режиме.

Новая денежная выплата от Пенсионного фонда поступит ряду россиян до конца нынешнего лета. Деньги придут гражданам в автоматическом режиме, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в ПФР, до конца августа автоматическая выплата продлена для тех, кто получает деньги на уже достигших совершеннолетия иждивенцев. Таким образом, до 31 августа россиянам будут автоматически выплачены деньги за студентов, находящихся на иждивении.

«На период летних каникул родителям не нужно представлять в управление ПФР справку об очном обучении ребенка. Такая мера носит временный характер и связана с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции», – пояснили в фонде.

Там добавили, что факт нахождения на иждивении ребенка до 18 лет не требует доказательств. А вот если ребенку исполнилось 18 лет, доплата за него родителям-пенсионерам будет обеспечена только в случае предъявления документа об очном обучении ребенка на дневном отделении в вузе.

В этом году размер такой выплаты на каждого иждивенца составляет 1895 рублей. Получить выплату можно максимум за трех иждивенцев.

«За студентов, находящихся в академическом отпуске, родители также имеют право получать повышенный фиксированный размер страховой пенсии. В случае отчисления студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается», – добавили в ПФР.

Ранее сообщалось, что новую денежную выплату от Пенсионного фонда России готовят гражданам. Депутаты считают, что такие пособия в стране должны выплачиваться семьям на регулярной основе. Соответствующее предложение в Госдуму поступило от партии «Справедливая Россия». Как подчеркнул лидер думской фракции Сергей Миронов, выплаты в размере 10 тыс. руб. на ребенка в России должны стать регулярными. Такие пособия семьям необходимо выплачивать каждый месяц.

Источник: primpress.ru