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Здоровье / Общество

Что любит молочница? 6 любимых продуктов кандиды

14:49 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Кандиды – настоящие сладкоежки! Шоколад, мед, конфеты и просто сахар в чае – все это придает им сил, усиливает зуд и другие симптомы молочницы.

Что любит молочница? 6 любимых продуктов кандиды
Есть ли эти продукты в вашем рационе

Есть ли эти продукты в вашем рационе?
Молочница (или кандидоз) - очень распространенная болезнь, она есть у каждой третьей женщины в мире. Даже питание может спровоцировать развитие молочницы. Кандиды обитают в нашем организме, не нанося вреда и мирно соседствуя с полезными бактериями. Но стоит иммунитету ослабеть, как кандиды начинают настоящую войну против полезных микроорагнизмов. Гинеколог Медея Галустян назвала, какие продукты спровоцировать молочницу.
Сахар

Кандиды – настоящие сладкоежки! Шоколад, мед, конфеты и просто сахар в чае – все это придает им сил, усиливает зуд и другие симптомы молочницы. На время лечения я рекомендую отказаться или максимально снизить потребление даже фруктов, которые хоть и полезны, но также содержат сахар.
Выпечка
В ней найдется не только сахар, но и другие друзья кандид – дрожжи и белая мука. Дрожжи создают идеальную среду для развития молочницы: вызывают активный рост и размножение кандид. Окажитесь от дрожжевой выпечки, выбирайте хлеб из цельнозерновой муки.?
Газировка и соки
Причина в том же сахаре, но в газировке и соках он содержится в таком бешеном количестве, что заслуживает отдельного пункта. Отказаться ли от стаканчика Колы навсегда – решать вам, но на время лечения молочницы – однозначно да.? Продукты с высоким содержанием крахмала
Эти продукты быстро перевариваются и также быстро повышают содержание глюкозы в крови – то, что нужно кандиде для хорошего самочувствия. Заменить белый рис можно бурым: полезнее и для здоровья, и для фигуры.
Кетчуп, майонез
И там есть сахар в больших количествах, но вряд ли вы едите соус ложками. Но там содержится и уксусная кислота, повышающая кислотность и снижающая защитные функции пищеварительного тракта и, как результат, иммунитета.?
Сыр с плесенью
Ароматный, с ярким вкусом. Кандида тоже его любит, ведь для его изготовления используются грибки Penicillin с небольшими дозами антибиотика, разрушающего стенки полезных бактерий, чем с удовольствием воспользуется кандида, когда придет время.?
Алкоголь
Однозначный отказ от любого алкоголя на время лечения молочницы! Причина все та же – алкоголь вызывает скачок глюкозы в крови. А если речь идет о пиве, то там полный набор: и сахар, и дрожжи.

Источник: ivona.bigmir.net

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