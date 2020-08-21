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На 500 тыс. рублей выписали газет и журналов библиотеки Бердска

11:15 21.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В условиях пандемии периодику нельзя полистать в библиотеке, но можно взять домой.

На 500 тыс. рублей выписали газет и журналов библиотеки Бердска
В библиотеке вы можете взять для домашнего прочтения книги и журналы

Взять любимые журналы на дом могут в городских библиотеках жители Бердска.

В этом году централизованная библиотечная система (ЦБС) выписала на полмиллиона рублей, выделенных из средств местного бюджета, газет и журналов. Именно те издания, которые пользуются спросом у читателей. Среди них литературно-художественные, «Новый мир», «Наш современник», «Иностранная литература».

В литературно-художественных журналах современные авторы, в том числе и известные, печатают свои новые произведения. До того, как выйдут книги. К сожалению, в последнее время интерес таким журналам угасает, но все же и у них есть свои читатели, - рассказала «Курьер Среда. Бердск» 20 августа замдиректора бердской ЦБС Инна Суворова.

Одними из самых популярных остаются развлекательно-познавательные периодические издания. Например, «Караван истории», «Приусадебное хозяйство», «Роман-газета», «Здоровье», «Вокруг света», «Физкультура и спорт», подчеркнула Инна Суворова.

Библиотеками выписывается большой перечень периодических изданий.
18 названий –это газеты, среди них все городские, а также основные областные и российские: «Аргументы и факты», «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Советская Сибирь», «Труд», «Ваши 6 соток» и другие.

65 наименований составляют выписываемые журналы.

Для детской и подростковой аудитории: «Веселые картинки», «Веселый колобок», «Веселый затейник», «Играем с Барби», «Журнал сказок», «Лунтик», «Маша и медведь», «Наш Филиппок», «Свирель», «Сибирячок», «Смешарики», «Фиксики», «Том и Джерри», «Тошка и компания», «Мурзилка», «Маруся», «Искатель», «Моделист-конструктор», «Мир техники для детей», «Детская энциклопедия», «Смена», «Чудеса и приключения», «ЭКО», «Юный эрудит», «Нарконет», «Мне 15» и другие.

Издания для широкого круга читательской аудитории: «Бурда», «Все для женщины», «Государство и право», «Добрые советы», «Караван историй», «Идеи вашего дома», «Иностранная литература», «Здоровье», «За рулем», «Дружба народов», «Наука и жизнь», «Наш современник», «Новый мир», «Огонек», «Радио», «Радуга идей», «Приусадебное хозяйство», «Физкультура и спорт», «Роман-газета», «Родина», «Сибирские огни», «Славянка», «Православный женский журнал».

Во втором полугодии 2020 года в библиотеки поступают издания для особенных людей, с ограничением здоровья: «Школьный вестник» (журнал для слабовидящих детей, печатается укрупненным шрифтом), «Надежда» (газета для незрячих), «Русский инвалид», «В едином строю» (для глухих), «Наша жизнь» (плоскопечатный шрифт).

В условиях пандемии библиотеки работают с ограниченным количеством читателей. Посидеть и полистать журналы в библиотеке нет возможности. Но библиотекари выдадут вам их домой. И почитать вы их сможете, сидя на диване или уютно устроившись в любимом кресле.

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