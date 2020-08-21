Ким Чен Ын изымает домашних собак у жителей Северной Кореи. Иметь свою собаку теперь запрещено законом

Живущие в КНДР владельцы собак опасаются, что животных будут изымать и пускать на мясо — такой шаг якобы помог бы в решении проблемы нехватки продуктов.

Домашние собаки — это "испорченный тренд буржуазной идеологии"

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын запретил жителям страны держать домашних собак. Эти питомцы, как решили в руководстве Трудовой партии Кореи, являются символом капитализма.

Домашние собаки — это "испорченный тренд буржуазной идеологии" — объявил Ким Чен Ын в июле этого года. Владельцы домашних собак, проживающие в Северной Корее, отныне признаны нарушителями закона. Какие наказания предусмотрены для нарушителей — не уточняется.

По слухам, живущие в КНДР владельцы собак опасаются, что животных будут изымать и пускать на мясо — такой шаг якобы помог бы в решении проблемы нехватки продуктов. Впрочем, тут нужно учитывать, что такие слухи могут распространяться Южной Кореей для дискредитации властей КНДР.

Ситуацию прокомментировал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. В интервью для радио "Говорит Москва" эксперт заявил, что в Северной Корее не принято держать собак в качестве домашних питомцев — встретить человека, выгуливающего собаку, в КНДР практически невозможно.

"Новости из Северной Кореи могут доходить до нас с серьезными искажениями фактов. Можно не сомневаться в том, что в оригинальной информации есть какие-то детали и нюансы, которые были искажены, когда ее опубликовали южнокорейские издания", — сказал Оленченко.

Источник: planet-today.ru