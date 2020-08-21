Как добиться струйного оргазма? Все по полочкам о сквирте

Знание анатомии тоже не самое главное — мужчина просто должен уметь владеть определенными техниками, расположить партнершу к себе и не брезгать ею.

Оказывается, женщины могут испытать такой же оргазм, как и мужчины

Оказывается, женщины могут испытать такой же оргазм, как и мужчины. Называется он сквирт (с англ. "брызгать струей") и заключается в выделении эякулята (киселеобразная жидкость белого цвета) из мочеиспускательного канала во время сильнейшего женского оргазма. О как!

Некоторые девушки, испытав сквирт при половом акте с партнером, сильно пугаются и начинают стесняться, поскольку до конца не понимают, что с ними произошло. А зря. Для мужчины струйный женский оргазм является прямым доказательством, что он смог удовлетворить партнершу, и она не симулировала оргазм.

А для женщины такое завершение во сто крат лучше вагинального, клиторального и обоих оргазмов сразу. Что же, попробуем помочь вам испытать незабываемые ощущения от секса, дав несколько советов о том, как испытать фантастический струйный оргазм.

Как добиться струйного оргазма?

Как правило, такой оргазм достигается путем правильной стимуляции точки G. Но этим дело не ограничивается — с телом и клитором тоже придется хорошенько поработать. Сексологи рекомендуют начинать секс с предварительных ласк, чтобы как следует разогреть друг друга (особенно партнершу).

Как только возбудитесь до максимума, попросите мужчину проникнуть внутрь влагалища указательным пальцем. Движение пальца должны быть интенсивными и очень частыми. Вы, в свою очередь, должны не просто получать удовольствие от происходящего, а помогать ему, лаская клитор (или попросите сделать его кунилингус — это даже лучше).

Следующим шагом к сквирту должен стать половой акт. Лучшими позами для достижения струйного оргазма считаются позы "Мужчина сзади", "Мужчина сверху", "Ниагарский водопад", "Восьмерка», "Десертная ложка". Когда вы приступите непосредственно к сексу, не забывайте о клиторе — продолжайте его ласкать.

Если все сделать правильно, ты почувствуете невероятное наслаждение и приближение струйного оргазма (по ощущением он похож на мочеиспускание). Не сдерживайте себя, кричите, что есть мочи, если хочется и наслаждайтесь, вы заслужили! Кстати, частенько сквирт превращается в мультиоргазм, девушка просто перестает себя контролировать и бьется в экстазе. После такого оргазма не остается сил ни на что, хочется только принять ванну и лечь спать на волне удовольствия.

Чем струйный оргазм отличается от других?

Резонный вопрос. Может его просто переоценивают? Давайте разберемся. Как мы уяснили выше — это проявление. Ни один другой оргазм не проявляется выбросом жидкости из влагалища.

Чувства во время струйного оргазма просто не передаваемы — они настолько глубоки и прекрасны, что описать их нереально. Этот оргазм охватывает не только гениталии, но и распространяется по всему телу, вызывая ядерный взрыв, заставляя забывать обо всем. Некоторые девушки вообще перестают понимать, что происходит и не могут себя контролировать — их словно трясет и подбрасывает от наслаждения.

Продолжительность сквирта намного дольше, чем обычного оргазма. Если средняя продолжительность клиторального составляет 1-5 секунд, вагинального — 7-10 секунд, то струйный оргазм может длится несколько минут.

После струйного оргазма девушка долго не может отойти от полученного наслаждения. Иногда это затягивается на несколько часов. Кроме того, сквирт эмоционально разряжает, избавляет от негатива и максимально расслабляет. Жизнь как будто начинается заново.

Почему девушка не может испытать струйный оргазм?

Тому есть несколько причин, но самая распространенная — неграмотный партнер, не умеющий доставлять удовольствие и думающий только о себе. Многие мужчины плохо знают женскую природу, особенности половых органов, поэтому и не могут доставить девушке удовольствие во время секса. Но и знание анатомии тоже не самое главное — мужчина просто должен уметь владеть определенными техниками, расположить партнершу к себе и не брезгать ею.

Вторая по распространенности причина — недоверие партнеру. Если девушка не может или не хочет доверять, стесняется мужчину, то как бы тот не старался, она не расслабится и не сможет полностью раскрыться. А если струйный оргазм будет подступать, девушка постарается максимально его сдержать, чтобы не дать волю эмоциям.

Внутренние психологические барьеры тоже могут стать причиной невозможности испытать сквирт. Девушка может просто сказать себя, что ей нельзя получить истинное удовольствие, что она его не достойна, что она просто стесняется. Или во время секса девушка просто думает не о том — о работе, о прическе, о проблемах… И это сказывается на получении удовольствия.

Для кого-то следующая причина может стать смешной, но она имеет место быть — это страх описаться при партнере. Да, да, ощущения перед струйным оргазмом схожи с ощущениями, когда сильно хочешь в туалет. Девушки, которые первый раз доходят до сквирта, путают ощущения и намеренно сдерживают себя, не понимая, чего лишаются.

Поэтому постарайтесь избавиться от всех зажимов и дать волю чувствам, тогда у вас точно все получится!

Источник: hochu.ua