О выплатах в 3000, 5000, 10000 рублей от 0 до 16 лет от Путина доложил, Минтруд

Общая сумма перечислений составила 225,3 млн рублей

Среди дополнительных мер поддержки – ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка, выплаты на детей в возрасте до трех лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области более 3,8 млрд рублей перечислено семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты – 6018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей. Для назначения выплаты необходимо подать заявление через единый портал госуслуг, офисы МФЦ, центры социальной поддержки населения по месту жительства или почтовым отправлением. Дополнительная информация запрашивается путём межведомственного взаимодействия.

Еще одна мера поддержки, курируемая региональным министерством труда и социального развития – выплата в размере 3000 рублей безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма перечислений составила 225,3 млн рублей. Количество получателей – более 36 тысяч семей, где проживает порядка 58 тысяч детей.

По данным Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области на дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до трех лет, единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет по 10 000 рублей семьям региона перечислено более 11,6 млрд рублей.

Министерством совместно с Отделением Пенсионного Фонда по Новосибирской области разработана тематическая памятка о выплатах, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области (383) 229-19-49).

Источник: nso.ru