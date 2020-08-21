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Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев

12:00 21.08.2020 Фото: pixabay
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"Это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", - сказал он.

Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев
Адвокат Пашаев пообещал "изюминку" и заявил о водителе в авто Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце, утверждает, что водитель, который сидел в джипе, установлен. По его словам, "это известный человек".

"Это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", - сказал он.

Говоря о показаниях свидетеля, он заявил, что Александр Кобец увидел себя на видеозаписи. Как известно, сначала мужчина утверждал, что Ефремова не было за рулем, однако заявил об обратном после вопроса со стороны Александра Добровинского, представляющего интересы родственников Сергея Захарова.

"У меня основные выводы позже будут, вы опять удивитесь. Это, вообще-то, изюминка", - сказал Пашаев.

По его словам, завтра ожидается выступление Ефремова. Пашаев заявил, что его клиент готовился выступить на заседании уже сегодня.

ДТП на Садовом кольце
Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил Lada. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения.

Водитель Lada Сергей Захаров после ДТП оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего и в тяжелом состоянии доставили в одну из столичных больниц. Ефремов, говоря о пострадавшем в аварии мужчине, который работал в службе доставки и приехал в Москву на заработки, чтобы прокормить семью, сказал, что вылечит его, потому что у него "денег до...".
Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, однако спасти мужчину не удалось. Он умер в результате обильной кровопотери. У мужчины остались жена, двое детей и престарелая мать.

Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Результаты медицинской экспертизы указали на то, что артист употреблял запрещенные вещества. В МВД возбудили дело по факту сбыта ему наркотиков. Его отправили под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: ren.tv

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