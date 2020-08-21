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Какими становятся влюбленные знаки зодиака. От самых сдержанных до неистово влюбленных. Ты каков?

10:48 21.08.2020 Фото: Знай.юа
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Прежде чем начинать отношения, стоит узнать, каков человек. Подсказать его темперамент поможет астрология. Узнав к какому знаку зодиака относится вторая половинка, можно предугадать её дальнейшее поведение.

Какими становятся влюбленные знаки зодиака. От самых сдержанных до неистово влюбленных. Ты каков?
Весам нравятся сами происходящие события

Сдержанные Козероги

Данный знак зодиака довольно скуп на эмоции. Они не согласны на мимолётные романы. В голове у них сложен определённый список критериев, которым должен соответствовать избранник или избранница. Выбрав идеального кандидата, Козерог может позволить себе влюбиться.

Невлюбчивые Водолеи

Про этот знак зодиака можно смело сказать, что не способен влюбиться. Безусловно, Водолеи заводят отношения. Однако особой любви к партнёру не испытывают. Им просто комфортно быть рядом с этим человеком. Возможно, спустя много лет, знак зодиака осознает, что влюблённость начинает просыпаться.

Вечно ищущие любви Рыбы

Такой знак зодиака постоянно хочет купаться в любви. Без неё они словно выброшены на сушу без грамма воды. Буря эмоций, страдания, переживания это всё про Рыб. Если чувства начинают охладевать, то ищут замену.

Объект любви Овны

Этот знак зодиака является примером магнита любви. К ним противоположный пол постоянно тянется. Благодаря красноречию и умению себя подать, даже самая «серая мышка» будет казаться «сказочной принцессой».

Яростные Тельцы

Данный знак зодиака ненавидит, когда что-то идёт не по правилам. Если их отвергают в любви, то месть будет жестокой. В их мыслях поселяется план. Они его применяют в тот момент, когда человек уже забыл о случившимся.

Неистово влюбчивые Близнецы

Каждый месяц этот знак зодиака находит себе объект подражания. При новом партнёре Близнецы уверены, что это навсегда. Люди, которые читаются, как открытая книга, знаку зодиака не нужны. Им хочется постоянных интриг, загадок, эмоций. Если этого нет, то и отношений тоже нет.

Опасающиеся любви Раки

Данное чувство их пугает. Им хочется жить привычным ритмом. Если в отношениях возникают сложности, то Раки уходят. При этом разрывают какое-либо общение.

Мучающиеся от любви Львы

Этот знак зодиака утопает в любви. Им не хватает чувства меры, чтобы ею насытиться. Когда партнёр уходит, например, на работу, то Львы постоянно хотят быть на связи.

Идеализирующие вторую половинку Девы

Этот знак зодиака заранее продумывает, какой будет вторая половинка. Девы представляют совместные прогулки, свидания. При этом, найдя партнёра, они хотят, чтобы всё шло по намеченному плану. Любые отклонения выбивают из колеи.

Красивое чувство любви для Весов

Им нравятся сами происходящие события. Красивые ухаживания, походы на свидания. Сама вторая половинка может не так притягивать. Главное, эмоции от событий, которые Весы испытывают.

Любовь на всю жизнь для Скорпионов

Такой знак зодиака обычно остаётся на всю жизнь с тем человеком, который был первым во всех планах. К нему Скорпионы прикипают больше всего. Именно поэтому другую вторую половинку рядом с собой не представляют.

Постоянно ищущие эмоции Стрельцы

Этому знаку зодиака хочется иметь отношения, как в кино. Насмотревшись мелодрам, Стрельцы отправляются на поиски. Зачастую они могут затягиваться на продолжительное время.

Источник: rsute

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