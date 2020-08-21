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Молимся: Получила 40% ожогов тела впрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10-летняя девочка в Бердске

10:55 21.08.2020 Фото: бердского ОНД
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Состояние ребенка тяжелое. Как только станет лучше, маленькую пациентку переведут в детскую областную больницу.

Молимся: Получила 40% ожогов тела впрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10 летняя девочка в Бердске
Девочка в сознании, но находится под воздействием сильнодействующих препаратов

В тяжелом состоянии в реанимации горбольницы находится 10-летняя девочка, выпрыгнувшая из окна второго этажа во время пожара в Бердске. Ребенок получили 40% ожогов всего тела.

Девочка лежит в реанимации, состояние тяжелое: у ребенка проблемы с дыханием, ожоги 40%, узнал 21 августа «Курьер. Среда. Бердск» из достоверного источника. Из-за травмы у школьницы лопнули легкие — поставили трубки. В плане — перевод в детскую областную больницу. Но пока разрешение на перевод не дают — состояние нестабильное. Девочка в сознание, но находится под воздействием сильнодействующих препаратов. Если состояние ребенка позволит, то ее транспортируют в областную больницу в ближайшее время.

У пострадавшей больше проблем, связанных с ожогами. Легкие пациентки находятся в расправленном состоянии, это, по словам источника, не страшно. Пациентов, получивших подобную травму, уже через неделю после лечения выписывали домой.

Напомним, утром 19 августа в доме №9 Микрорайона вспыхнула квартира на втором этаже. Возгорание началось с кухни. В момент пожара в квартире находилась 10-летняя девочка.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены.

Девочку доставили в реанимацию бердской ЦГБ.

-Она стабильна. Находится на учете в областной больнице. Лечится в соответствие со всеми стандартами, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

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От редакции

Ваши дети знают, как вести себя во время пожара?

Аноним, 21 августа 2020 11:27
что бы не знали дети в теории,ни кто не знает,как они себя поведут при происшествии,в данном случае при пожаре Скорейшего выздоровления ребенку

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