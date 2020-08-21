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Опять утечка: На МКС произошла утечка воздуха

15:15 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Опять утечка: На МКС произошла утечка воздуха
На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.

Утечку воздуха на МКС позднее подтвердили в "Роскосмосе". Там отметили, что в пятницу "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА.
В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной.
"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", — заключили в "Роскосмосе".
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Источник: РИА Новости

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