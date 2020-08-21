Опять утечка: На МКС произошла утечка воздуха

На МКС произошла утечка воздуха

Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.



Утечку воздуха на МКС позднее подтвердили в "Роскосмосе". Там отметили, что в пятницу "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА.В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной."В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", — заключили в "Роскосмосе".Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Источник: РИА Новости