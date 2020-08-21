Катастрофически растет число безработных в России. А средняя зарплата достигла 52 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян увеличилась на 3,8 процента по сравнением с июнем 2019 года и составила 52 123 рубля.

Росстат: число безработных в стране в июле выросло на 40,6% в годовом выражении

В России в июле 2020 года численность безработных, по предварительным данным, составила порядка 4, 731 миллиона человек или 6,3 процента экономически активного населения. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно материалам ведомства, по сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос на 40,6 процента, а прирост к июню текущего года составил 2,7 процента.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 3,3 миллиона человек, в том числе три миллиона граждан получали пособие.



Численность экономически активного населения в июле 2020 года составила 75 миллионов человек. Это 51 процент от общей численности населения России.

Реальные зарплаты в стране в июне 2020 года увеличились на 0,6 процента по сравнению с июнем 2019-го, следует из материалов статического ведомства. За январь — июнь текущего года реальные зарплаты выросли на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян увеличилась на 3,8 процента по сравнением с июнем 2019 года и составила 52 123 рубля.

Оставшиеся без работы из-за пандемии граждане смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели Правительство выделило 2,99 миллиарда рублей. Пройти переобучение смогут не только потерявшие работу граждане, но и те, кому грозит увольнение. Для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за пандемии, предусмотрены стажировки, сообщили в кабмине.