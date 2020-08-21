Пока родители за уши не оттянут: Что такого делают дети в Бердске?

Это для тех, ко хочет узнать, что такое любовь, рассказала 15-летняя бердчанка. После этого мою маму назвали Снежаной, поведала 11-летняя Кристина.

Многие дети предпочитают бумажную книгу электронной версии

Как только в августе заработала детская библиотека, ринулись за книгами юные читатели Бердска. За день библиотекари обслуживают в среднем 70 человек.

-Мы не работали целый квартал. Именно тогда, когда идет перерегистрация читателей. Начали работать с 3 августа. Пошел поток читателей. Но все равно это совсем не так, как если работали бы в нормальном режиме. Нам звонили, переживали, что не успевают читать. С одной стороны было приятно, что дети за нами скучают. За первый квартал у нас было 1500 читателей. За август добавилось еще 500. Детки неплохо идут к нам, конечно, не столько, как это было бы в обычном режиме. В среднем 70 читателей в день. Хоть мы и говорим, что по предварительной записи, приходят и так. Никому не отказываем, просим подождать пять минут на улице. Формируем им заказы. Проще, когда дети приходят со списком литературы, сложнее, когда просят что-нибудь из фэнтези или что-то еще почитать. В этом случае приходится смотреть, что они прочли, и подбирать книги по теме, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая детской библиотекой Галина Заковряшина.

По словам Галины Петровны, одними из самых популярных у юных читателей сейчас являются книги про Гарри Поттера. Библиотекари даже и не думали, что будет очередной всплеск читательского интереса именно к этой серии книг. Дети очень любят фэнтези. Сейчас в основном идут за книгами по внеклассному чтению. Осталось совсем немного времени.

Во время пандемии еще большой популярностью стал пользоваться сайт детской библиотеки — 6500 посещений за полгода. Это не считая посещений групп в соцсети «Вконтакте». На то время, когда была закрыта библиотека, а детям нужно было читать книги по внеклассному чтению, детям предлагали на сайте «почитать, послушать, посмотреть». Для «почитать» находили достойные источники онлайн, послушать аудиозаписи этих произведений. Посмотреть мультфильмы или экранизацию какого-то произведения. Чтобы восполнить пробелы внеклассного чтения.

В детской библиотеке есть большая тетрадь отзывов. И в них есть очень интересные размышления о той или иной прочитанной книге. Дети советуют другим детям почесть то, что запало им в душу.

Тод Штрассер "Волна"

Рекомендую прочесть книгу Тода Штрессера "Волна". Она основана на реальных событиях. В ней рассказывается о том, как один учитель истории решил устроить эксперимент и показать своим ученикам, как работала организация нацистов. Интересно и страшно наблюдать, как быстро и просто люди перестают отдавать отчет в своих действиях, забывают о своем мнении, фактически готовы на все ради дела. Они зовут это "свободой", но разве это свобода, когда коллектив важнее мнения самого человека? Вчера эти люди говорили, что такое не может повториться, но сегодня они сами стали такими же, даже не понимая этого. Очень захватывающе.

Рита, 13 лет

Варвара Еналь "Живые"

Я советую вам прочитать серию книг "Живые". В ней рассказывается о детях, живших на станции. Много лет роботы управляют миром. Взрослых людей почти не осталось. И вот несколько подростков пытаются разгадать тайну исчезнувших родителей. Оказывается после исполнения пятнадцати лет детей должны убивать. Но подростки этого избегают и прячутся на нижнем уровне и пытаются спасти остальных. Однако через некоторое время один из подростков заболевает странной болезнью из-за неумения любить. Смогут ли подростки преодолеть испытания, ждущие их? Как помогут управляемым людям? Спасут ли человечество? Впереди большая революция....

В серии "Живые" вышли книги: "Мы можем жить среди людей", "Мы остаемся свободными", "Земля будет пренадлежать нам", «Мы будем любить всегда".

Люба, 13 лет

Серия книг "Красный галстук"

Советую вам прочитать книги от издательства "Красный галстук". Еще повести о войне 1941-1945 годов. Они очень интересные. После этих книг мне захотелось заняться военным делом. Я очень хочу пойти в казачий кадетский корпус в Бердске, а потом в Суворовское военное училище.

Алексей, 13 лет

Кейт ДиКамилло "Спасибо Уинн-Дикси"

Я всем очень-очень-очень рекомендую прочитать книгу чудесного автора (Кейт Дикамилло) "Спасибо Уинн-Дикси"! Эта чудесная книга по моему мнению может оцениваться примерно в 100, в 1000, а может и в 10000 звёзд! Вообще я собачница, то есть люблю собак, а в этой книге как раз есть собака. Ну, в общем книга очень интересная!!! Советую всему Бердску её прочитать. Обещаю - будет волшебно!!! Это настоящий класс!!!!

Ксения, 10 лет

Эльвира Плотникова "Чужая, или хранители времени"

Мне очень понравилась книга "Чужая, или хранители времени". В ней много различных приключений происходящих все время, так же я нашел в этой книге много смысла. На первый взгляд можно подумать, что сказки не для взрослых, но эта книга это опровергает.

Главная героиня Полина, и она попала на Землю с еще некоторыми детьми. Она выросла и нечаянно попала в другой мир, где у нее было задание спасти ее друга. По возвращению Полина решает поступить в Академию воинов, но это вы прочитаете во второй части книги "Чужая, или Академия воинов".

Алексей, 14 лет

Светлана Лубенец "День всех влюбленных"

Меня зовут Лиана, я учусь в школе №1. Когда я была в 7-ом классе, я взяла интересную книгу, она называется "Днь всех влюбленных". В этой книге написано про девочку, которая не верила в любовь, но сама накануне Дня всех влюбленных влюбилась в мальчика. Сейчас я в 8-ом классе и сегодня я приходила сдавать эту книгу. Очень советую почитать.

Лиана, 14 лет

Эрин Хантер "Коты-воители"

Мне очень понравилась книга "Коты-воители". Я читаю эту серию уже 3 раз. В библиотеке мне так же очень понравилась книга "Алфи - невероятный кот" и "Кот по имени Алфи". В библиотеке много книг на разные темы. Очень понравилась обстановка и интерьер в читальном зале.

Алина, 11 лет

Аня Амасова "Пираты Кошачьего моря"

Ребята, я советую прочитать вам книгу "Пираты Кошечьего моря" (все тома) . Книга интересная и похожа на фильм "Пираты Карибского моря"!

Виктория, 10 лет

Здравствуйте, я всем советую прочитать книгу "Пираты кошачьего моря". Классная книга!

Абдурауф, 10 лет

Кристине Нёстлингер "Само собой и вообще"

Всем советую книгу "Само собой и вообще". Это очень классная книга.

Елизавета, 11 лет

Ребята, прочитайте обязательно книги "Цацики", "Чудаки и зануды", "Часодеи" и другие книги издательства "Самокат".

Ребята, обещаю, будет классно!

Ира, 11 лет

Мэтт Хейг "Быть котом"

Я вам очень советую прочитать книгу "Быть котом". Это очень интересная книга о мальчике Барни Иве, который превратился в Кота. И, превратившись в кота, он общался с другими котами и пытался вернуть свое тело обратно. Если честно, то я переживала за Барни в некоторые моменты. И в некоторые моменты мне было его жалко. Прочитав эту книгу, у меня появилось больше воображения и фантазии, я стала больше рисовать, а в особенности животных. В общем, прочитайте, не пожалеете.

Лиана, 13 лет

Марина Аржиловская "Тайна старого чердака"

Советую всем прочитать книгу "Тайны старого чердака". Очень захватывающая книжка. Открывая книгу, ты попадаешь в очаровательную историю. Волшебство проникает в тебя и ты становишься феей замечательного рассказа. Читая книгу, можно проникнуть в сказку и даже не заметить, как пролетает время.

Главная героиня попадает в страну ангеликов. И кажется, что все хорошо, но она встречается с демоном, и ей приходится столкнуться со сзлом, и ей обязательно надо его победить. Ей помогут замечательный друг, а еще ее доброта и жертвы для других, в чем она очень нуждается.

P.S. Читайте книжки, и прочитайте "Тайны старого чердака" автор Аржиловская Марина

Александра, 12 лет

Наталья Щерба "Часодеи"

Я прочитала серию книг Натальи Щербы "Часодеи". Эта книга, которую можно перечитывать несколько раз. И каждый раз открывать для себя что-то новое. Открыв книгу, вы окунетесь в увлекательнейший мир часодейства из которого выйти практически невозможно. Часодейство это абсолютно новая грань волшебства, герои которой находятся на сложном этапе детства и взрослой жизни. Главной героине придется столкнуться с нелегкими испытаниями, настоящими врагами, верными друзьями и первой любовью.

Лера, 13 лет

Стефани Майер "Гостья"

Меня заинтересовала книга "Гостья". Её написала Стефани Майер. Прочитав эту книгу, я задумалась о смысле жизни своей и других людей. Главного героя зовут Странница (короче Анна), она Душа (пришелец с другой планеты). Души, так их народ себя назвал. Души вселяются в тела людей и управляют ими, но люди сами живы их телами управляют. Души слышат людей внутри них и помнят их воспоминания. Пришельцы не могут врать и обманывать, кроме Ищеек.

Странница ушла (сбежала) из своего общества в логово людей. Люди же с ненавистью к ней обошлись, обращались с ней как с другими животными.

По мне несправедливо по-свински относится к живым созданиям. Лучше ценить жизнь не только свою, но и жизнь всех живых созданий.

без подписи

Кэтрин Патерсон "Мост в Терабитию"

Мне очень понравилась книга Кэтрин Патерсон "Мост в Терабитию". Творчество Кэтрин Патерсон пользуется популярностью в разных странах. Она написала много произведений о дружбе. Ее произведения говорят о том, что дружба важна для человека, она помогает и показывает, как принять человека с какими-то несовершенствами, недостатками. Таков, например, рассказ "Мост в Терабитию". Писательница успешно рассказывает о дружбе Джесс и Лесли. Они становятся правителями волшебной страны Терабитии.

Софья, 7 класс

Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"

Мне очень понравилась книга: "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", которую написал Ричард Бах.

Книга многое рассказывает о строении общества и на примере чайки там показывают человеческую сущность.

Книга не длинная, но в ней скрыт клад великих мыслей. Заставляет задуматься о вечных философских вопросах.

Ксения, 5 класс

Виктор Гюго "Человек которых смеется"

Книгу мне посоветовала прочитать учительница по истории. После рассказа о книге я сразу же захотела ее прочитать.

Книга мне очень понравилась. На эту книгу я посмотрела фильм (хоть он и не схож с романом, но все же хорошо).

Советую ее всем прочитать, суть истории не скажу, а то будет не интересно.

Читательница библиотеки

Муни Витчер. Серия книг про "Нину"

Я прочитал серию книг о Мадридской школьнице Нине. Сюжет этих книг очень захватывает и увлекает так, что порой садишься читать, и пока тебя родители за уши не оттащат, ты не перестаешь читать!!!

В эту серию входят книги: "Нина, девочка Шестой луны"; "Нина и загадка 8 ноты"; "Нина и заклятье Пернатого змея"; "Нина и тайный глаз Атлантиды"

Автор этих замечательных книг - Мину Витчер.

Просто супер!

Данила, 11 лет

"О чем молчат ангелы" Бекка Фитцпатрик

Советую всем почитать книгу "О чём молчат ангелы", автор Бекка Фитцпатрик.

Фантастический роман для девушек, хотящих узнать, что такое любовь. Мне ужасно понравилось.

Ксюша, 15 лет

Книга

Мне всегда казалось, что ничто просто так, в одно мгновение не способно изменить жизнь человека, но это оказалось не совсем так. Каждый просмотренный фильм, каждая прочитанная книга меняют в человеке что-то, дают вдохновение, являются источником для действий. И совершенно неважно какая это книга — плохая или хорошая.

Каждая книга по-своему хороша и дает определенные знания, навыки, заставляет задуматься, что-то вспомнить, почувствовать. Именно она влияет сильнее всего на человека, его судьбу, помогая обрести мир и покой, который не способны дать ни люди, ни всевозможные методики, лекарства, которые так популярны в обществе.

Именно литературное издание является главным другом человека, дающим ему все то, что он ищет. Ведь не случайно (случайностей не бывает!), в любой период в жизни мы бродим в поисках чего-то необычного, нового, не до конца осознавая, что именно мы хотим, и этот поиск приводит нас к книге, способной дать неизведанное, неизвестное, полностью отвечающее нашим потребностям.

Чаще всего это происходит случайно, спонтанно — понравилось название, обложка, заинтересовала аннотация. Даже просто привлек рисунок, изображенный на обложке. Однако бывает такое, что мы и не смотрим на книгу, просто берем то, что первое под руки попадется, дабы убить время и, несмотря на все эти «случайности», находим то, что так давно искали среди бесконечного множества театральных постановок, фильмов, музыки. Находим то, чего нам поистине не хватало, без чего жизнь была немного пресной и не той. Возможно, находим в книге глоток свежего воздуха.

Но бывает и другая ситуация, когда бы мы ни за что не посмотрели на ту или иную книгу. И все потому, что не пришло её время, не пришел тот миг, когда она способна заменить все. Сейчас же её заменяет что-то другое, но по своей сути неизвестное, незыблемое, возможно, даже совершенно пустое, и все равно имеющее место в наше жизни.

Книга — это наш собеседник, который всегда выслушает, поймет и главное даст то, что наоборот необходимо в данной ситуации, в данное время.

Кроме знаний она также способна быть источником воспоминаний, стоит только прочесть несколько строк и тебя захлестывает потоком новых мыслей, сожалений, того, что пережито, но до сих пор не осмысленно. Ты погружаешься в прошлое, вспоминая то, что казалось, давно забыл. Да, действительно, на подобное способна книга. И, хотя такой возможностью обладает не только любимый многими предмет культуры, но также музыка и фильмы, книга способна не только возродить воспоминания, но и помочь посмотреть на них с другой стороны, по-другому осмыслить и, возможно, привести к другому решению, воспользовавшись которым не будут допущены те же ошибки и будет получен огромный опыт.

Кроме уже сказанного, «верная подруга» оживляет воспоминания. Она действительно способна на все и готова дать многое — даже тому читателю, который еще не совсем способен понять ее язык.

Считается, что книга является одним из главных способов общения автора и читателя. Возможно это так, но дело в том, что она может быть не только проводником между этими двумя субъектами, но еще сама способна разговаривать с читателем, помогая ему что-то осознать, понять или подтолкнуть к каким-то определенным действиям.

Например, я, ваш покорный слуга, после прочтения сего создания культуры заряжаюсь энергией и готова «свернуть горы», даже если она прочитана вечером.

Особенно сильное впечатление на меня произвела, прочитанная в книге Девида Митчела «Облачный атлас» история о девушке-клоне — во мне проснулась жажда знаний.

Подобные перемены довольно часто ощущаю, когда встречаю достойную книгу, способную чему-то научить, что-то ценное дать. Подобную книгу хочется перечитывать и перечитывать.

Поэтому ради таких перемен стоит читать, а не считать, что раз это «модно» значит надо, дабы не отставать от моды.

С любовью всем читателям!

Дарья Белая, 22 года (читательница детской библиотеки)

Прочитала все книги Дмитрия Емеца "Таня Гроттер", "Мефодий Буслаев" и многие другие. Советую прочитать, не пожалеете. В нашей городской библиотеке зарегистрировалась недавно, в этом году. Книг здесь не начитаешься. Понравились книги Роберта Стайна в серии "ужастики". Жаль, что книги закончились, все его книги прочла. Еще бы хотелось.

Еще я прочитала серию книг Муни Витчер "Нина", особенно понравилось, где она бьется с Карконом, а вместе с ней неунывающие друзья!

Недавно прочитала и вникла в книгу Джорджии Бинг "Молли Мун" в ее сборник входит 4 книги. Занимающие истории девочки Молли, которая попала в приют. Все гнобили её, кроме её друга. Эта книга о том, как Молли Мун научилась искусству гипноза, прославилась на сцене и нашла своих родителей, а так же о других интересных и удивительных событиях, произошедших жизни девочки раньше, читайте в книгах: "Молли Мун и волшебная книга гипноза", "Молли Мун останавливает время" и другие. Советую прочитать!

Еще я беру книги для девочек по шитью. И журналы "Вероника" с выкройками, но это еще не все книги, которые я прочитала.

Прихожу в библиотеку через день и беру новые книги.



Ну что ж, друзья, читайте на здоровье. "Читайте, а не ленитесь". Успехов вам!А вы знаете, что у того, кто читает, очень развита фантазия!

Катя, 12 лет

Книжка это лучший друг человека! Если человек не читает книжки,то он станет не образованным человеком.

"Если нет книг, то нет ума! - сказал однажды один ученый! Как ты думаешь он прав или нет? Конечно, он прав! Он объясняет, как нужно добывать ум. И еще для тебя существует несколько правил, которые следует выполнять. Ты получаешь знания не только из книг, но еще от своей жизни. Ты живешь и учишься.

По такому делу следуй правилам:

1.Читай и тренируй память (пересказывая рассказы и учи стихи).

2.Помогай взрослым (тоже поможет развиваться и получать знания).



3.Не забывай про школу она тебе понадобится.До встречи дорогой товарищ!

ШиПуЧкА

Валерий Роньшин "Эмма Мухина или разгадка одного похищения"

Последний раз я читала книгу В. Роньшина про Эмму Мухину! Это детектив и он интересный. Эта книга про девочку, которая родилась 13 числа, в роддоме 13 и ей 13 лет! Поэтому с ней происходят разные интересные истории!

Анна, 10 лет.

Дмитрий Емец

Прочла все книги Дмитрия Емеца, в том числе "Таня Гроттер". Когда читаешь книги, погружаешься в мир фантастики и приключений. Советую прочитать! Очень жду новых книг Дмитрия Емеца.

Надя, 12 лет

Муни Витчер серия книг про "Нину"

Привет! Меня зовут Полина. Я прочитала серию книг Муни Витчер "Нина". Очень интересно. Сюжет, как обычно, добро борется со злом, для любителей алхимии.

Желаю всем прочитать!!!

Полина, 12 лет

"Неро Корлеоне. Кошачья история" Эльке Хайденрайх

Я прочитала книгу Эльке Хайденрайх. Она про котенка по имени Неро Корлеоне. что значит черный с львиным сердцем, про его сестру Розу с косыми глазами, про любящую и сюсюкавшую с ними Изольду и строгого Роберта. На ферме все уважали Неро. Он очень умный и справедливый кот, даже будучи котенком. Он был шустрым котом.

История мне понравилась тем, что котенок никогда, никогда не унывал!



Я советую ее почитать.

Оля, 11 лет

Дмитрий Емец

Я желаю всем прочитать книги, замечательные книги русского писателя-фантазиста Дмитрия Емеца. я советую прочитать серии книг про "Таню Гроттер" и "Мефодия Буслаева". Хоть Таня Гроттер и похожа на Гарри Поттера, но начиная с 5 книги, она имеет другой сюжет. Я желаю всем ребятам поскорее прочитать эти книги!!!

Петр Шевляков

"Мушкетер и фея", Владислав Крапивин

Я советую прочитать вам книгу Владислава Крапивина "Мушкетер и фея". Это трогательный рассказ о детской, веселой, озорной жизни. Читая его, ты задумываешься... Для чего нужны друзья? Джонни - главный герой, первый раз влюбляется, борется за справедливость и разгадывает тайны. Он смелый и находчивый. Я перечитывала эту книгу 8 раз. Она дает мысли для размышления.

Анна, 13 лет

"Фредди или большой шурум-бурум" Дитлоф Райхе

В этом году я перейду в 6-ой класс. Я очень люблю читать!!! Недавно я прочитала книгу "Фредди и большой шуурум-бурум" зарубежного писателя Дитлоф Райхе.

В этой книге рассказывается о приключениях золотого хомячка (по латыне Mesocricets auratus) по кличке Фредди Ауратус.

Фредди жил в зоомагазине, в тесной клетке с другими хомячками. Ему это все надоело... и он совершил побег.Потом попал в хорошие руки к маленькой девочке по имени Софи. Фреди жил с Софи (его хозяйкой), Грегором (папа Софи и очень хороший дядечка, по мнению хомячка) и мамочкой (это мама Софи и жена Грегора). Еще у них был общий друг мастер Джон. Потом хомяк "переехал" к нему. Там он жил с двумя противными морскими свинками Энрико и Карузо, интелегентным котом по кличке сэр Уильям, ну и, конечно, мастером Джоном.

Забыла упомянуть о том, что Фредди очень хотел и любил читать... да, он умел!

По рассказам прабабушки, Фредди всегда мечтал найти свою Ассирию. (Это такое место хомячьго счастья из хомячей саги, которая должна передаваться из уст в уста).

В конце книги он ее найдет. А вот как?! Узнайте сами, прочитав эту замечательную книгу.

Даша, 13 лет

"Волшебник Изумрудного города", Александр Волков

Читали вы книгу А. Волкова "Волшебник Изумрудного города"? Просто это замечательная книга! И самое главное - она о дружбе. Я ее читал много раз. И скажу вам по секрету, она мне очень понравилась! Это книга о приключениях Элли и ее друзей. Про Мудрого Страшилу, Железного Дровосека с добрым сердцем, Смелого Льва, Верного Тотошку. Они Направляются в Изумрудный город к Великому Гудвину со своими желаниями. Про желания Элли и ее друзей я вам не скажу! Возьмите эту книгу и прочитайте, тогда сами все узнаете.

Данил, 10 лет

Кыш, Двапортфеля и целая неделя" Юз Алешковский

Эту прекрасную книгу написал Юз Алешковский, а название этой книги "Кыш, Двапортфеля и целая неделя".

В честь одной героини этой книги назвали мою маму Снежана!

Я так не хочу расставаться с этой книжкой. Мне она так понравилась. Советую прочитать.

Любите книги, и они полюбят вас!

Кристина, 11 лет

"Замри, умри, воскресни!", Бредбери Рей

Рей Бредбери "Замри. умри, воскресни!" Неинтересное название, но на самом деле книжка ваще класс! Не могу передать словами!!! Пишет малюсенькие рассказы о жизни. На самом деле иногда страшноваты...

Если прочитаете, не ошибетесь!

Полина, 13 лет

"Когда ангелы отдыхают", Аромштам Марина

"Когда ангелы отдыхают" - книга смешная и, самое главное, мудрая. И немного грустная. Не знаю, понравится ли она вам - но почитайте. Обязательно прочитайте.

Иван, 7 класс

"Вафельное сердце", Парр Мария

А я прочитал книгу "Вафельное сердце"! Если честно, то её мне прочитала мама. Мы всегда читаем на ночь. Раньше мы читали "Пеппи Длинный чулок", так эти книги похожи. В них главная - девочка-сорванец. Здесь ее зовут Лена. И она пацан в юбке. Она ничего не боится и всегда что-то придумывает. А помогает ей ее друг Тримбле. Здоровская смешная книга!

Степан, 8 лет