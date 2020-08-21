На все выходные отключили воду в 105 домах частного сектора Бердска

Четырёхразовый подвоз воды будет осуществлён 21 и 22 августа. Как проинформировал бердчан пресс-центр мэрии, «в связи с утверждённым планом мероприятий по замене участка водопроводной сети Д=200 мм по ул. Тополевой протяженностью 60 метров будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Садовая, Цветочная, Зеленая, Лазурная, Тополевая с 8.30 21 августа до 11.00 23 августа». — В связи с отключением воды жителям 105 частных домов необходимо сделать запасы воды. График подвоза: — 21 августа: с 13.00 до 16.00 и с 18.00 до 21.00;
— 22 августа: с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00.
Четырёхразовый подвоз воды будет осуществлён 21 и 22 августа.
Как проинформировал бердчан пресс-центр мэрии, «в связи с утверждённым планом мероприятий по замене участка водопроводной сети Д=200 мм по ул. Тополевой протяженностью 60 метров будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Садовая, Цветочная, Зеленая, Лазурная, Тополевая с 8.30 21 августа до 11.00 23 августа».
— В связи с отключением воды жителям 105 частных домов необходимо сделать запасы воды.
График подвоза:
— 21 августа: с 13.00 до 16.00 и с 18.00 до 21.00;