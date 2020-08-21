На все выходные отключили воду в 105 домах частного сектора Бердска
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На все выходные отключили воду в 105 домах частного сектора Бердска

11:27:228/21/2020
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Четырёхразовый подвоз воды будет осуществлён 21 и 22 августа.

Как проинформировал бердчан пресс-центр мэрии, «в связи с утверждённым планом мероприятий по замене участка водопроводной сети Д=200 мм по ул. Тополевой протяженностью 60 метров будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Садовая, Цветочная, Зеленая, Лазурная, Тополевая с 8.30 21 августа до 11.00 23 августа».

— В связи с отключением воды жителям 105 частных домов необходимо сделать запасы воды.

График подвоза:

— 21 августа: с 13.00 до 16.00 и с 18.00 до 21.00;
— 22 августа: с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00.

Источник: svidetel24.info

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