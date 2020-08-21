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Вон из дворов! Отменил уличное голосование за депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре избирком Бердска

16:55 21.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Это исключит двойное голосование. Но выборы пройдут в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября. Заполнить два бюллетеня — за партии и кандидатов-одномандатников — можно на избирательных участках, которые будут открыты с 8 утра до 8 вечера.

Вон из дворов! Отменил уличное голосование за депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре избирком Бердска
Наталья Фокина, председатель бердской ТИК, уверена, что нет необходимости проводить голосование на придомовой территории

Выбирать депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре жители Бердска, как и всего региона будут три дня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ЦИК изменил закон в пользу многодневного голосования по примеру плебисцита за поправки в Конституцию 1 июля и накануне. Затем региональный избирком принял решение провести выборы в областной парламент в течение трех дней.

Но есть отличия от голосования по Конституции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.

- Выборы назначены на 13 сентября. А 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование. Оно пройдет в помещении с 8 часов утра до 8 часов вечера. Участковые комиссии в это время будут готовы принимать избирателей, выдавать бюллетени. В эти же дни УИК будут ездить по домам к тем, подал заявление о надомном голосовании. Заявки можно подать с 3 сентября до 14.00 единого дня голосования — 13 сентября, - прокомментировала Наталья Валерьевна.

Она подчеркнула, что от голосование во дворах, как это было в конце июня, на этот раз решили отказаться. Областной избирком разрешил территориальным комиссиям самим определять порядок проведения выборов вне избирательных участков.
- У нас нет такой острой необходимости — разворачивать выездные участки на придомовой территории. Кроме того, сентябрь, и не понятно пока, какая погода ожидается. И участки будут открыты для избирателей три дня — прийти можно в любое время, - пояснила глава бердской ТИК.

Это позволит избежать двойного голосования. А такой факт был зафиксирован в Бердске по время плебисцита по Конституции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мировой суд оштрафовал избирателя, дважды заполнившего бюллетень на 15 тыс. рублей.

По словам Натальи Фокиной, система безопасности на сентябрьских выборах сохранится на всех 47 избирательных участках Бердска. Будут использоваться маски, перчатки, дезинфицирующие средства, кабины для голосования останутся открытыми — без передних шторок.

О том, изменились ли списки кандидатов по бердским округам и как проголосовать за депутатов заксобрания Новосибирской области в Москве — читайте в ближайшее время.

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