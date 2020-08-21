Через какую дверь пойдут в школу дети в Бердске. Рассказываем

Для того, чтобы минимизировать контакты между разными классами, администрации школ разработали специальные расписания уроков, перемен и приёма пищи в столовых.

Андрей Травников: Все школы Новосибирской области обеспечены необходимыми средствами санитарной защиты и начнут учебный год в очном режиме

Губернатор Новосибирской области провёл областное родительское собрание. Основной темой заседания областного родительского собрания стала организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, члены Правительства Новосибирской области. В режиме ВКС участвовали главы городских округов и муниципальных образований, представители родительской общественности районов. Участники заседания обсудили самые актуальные вопросы начала и проведения нового учебного года: как будет организовано обучение, появятся ли вторая и третья смены, как правильно соблюдать все положенные санитарно-эпидемические нормы, как будут проходить торжественные мероприятия в День знаний, как в новой ситуации будет организована работа кружков и секций дополнительного образования и т.д.

Андрей Травников отметил, что к 1 сентября абсолютно все школы области будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Школьными приказами за каждым классом закреплены отдельные кабинеты, в которых будут проходить уроки по всем предметам. Для того, чтобы минимизировать контакты между разными классами, администрации школ разработали специальные расписания уроков, перемен и приёма пищи в столовых. Вход в здания школ в «пиковые» моменты – в первую очередь, утром, будет организован через все запасные выходы, за каждым классом будет закреплён определённый вход.

«День знаний – особый праздник и для родителей, и для детей, и для педагогов. Моё твёрдое мнение – нельзя лишать первоклассников и их родителей события, которое отпечатается в памяти на всю жизнь. Я рекомендую руководителям всех муниципальных образований региона и министерству образования провести торжественные линейки 1 сентября в обязательном порядке для первых классов и, по возможности, с учётом всех условий, для выпускных, 11-х классов», – подчеркнул Губернатор.

При подготовке образовательных организаций к новому учебному году серьёзное внимание уделялось вопросам безопасности. Проведены ремонтные работы в 675 общеобразовательных организациях, 437 детских садах и 86 организациях дополнительного образования детей. В первую очередь – проведены мероприятия по укреплению строительных конструкций и предотвращению аварийного состояния зданий, подготовке к отопительному сезону, а также по выполнению предписаний надзорных органов. На проведение ремонтных работ было направлено более 1 миллиарда рублей.

Для выполнения образовательными организациями требований санитарных правил СП 3.1/2.4 3598-20 до 01.01.2021 года, из средств резервного фонда Правительства Новосибирской области дополнительно выделяет почти 162 млн рублей. На эти деньги для школ закупаются дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (перчатки и маски), бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком для рук и рециркуляторы воздуха.

Ещё при подготовке к проведению ЕГЭ из резервного фонда Новосибирской области на проведение санитарно-эпидемических мероприятий и приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и технических средств уже было выделено 14 млн руб. Эти средства остались в школах и будут использованы при проведении нового учебного года.

Также в 2020 году из бюджета Новосибирской области дополнительно выделено 41,9 млн рублей для приведения материально-технической базы школьных пищеблоков к нормативным требованиям санитарного законодательства. Предусмотрены необходимые средства для софинансирования федеральной субсидии. С 1 сентября 2020 года школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Таким образом, Новосибирская область в опережающем порядке исполнила Поручение Президента России о стопроцентном обеспечении учеников младших классов горячим питанием.

В некоторых школах, особенно городских, работавших в одну смену, будет введено обучение во вторую смену – это вынужденная, но необходимая мера для разведения ученических потоков. Все младшие классы будут учиться только очно. В средних и старших классах администрация школ будет формировать расписание по смешанной модели – чередование дней с уроками в школе и дней дистанционного обучения. Но внедрять эту модель необходимо только с согласия родительской общественности.

Глава региона отметил, что последняя четверть прошлого учебного года выявила достоинства и недостатки дистанционного обучения. «Мы практиковали дистанционное образование уже несколько лет. В конце 2019 года Новосибирская область вошла в число регионов по реализации программы «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В прошлом году мы одними из первых получили по этой программе из федерального бюджета более 436 млн рублей на обновление локальных сетей в школах и колледжах. Перед нами стоит задача: обеспечить к 2021 году скорость интернет-соединения в сельских школах – не менее 50 Мбит/с, в городских – не менее 100 Мбит/с.

Не менее важно обновить содержание образования по технологическим, естественнонаучным, гуманитарным и иным предметам. Для этого в рамках проекта создания цифровой образовательной среды более половины школ (532) получат новое оборудование. Основная цель нашего участия в этой программе состоит не в том, чтобы обеспечить санитарную безопасность (мы надеемся, что период жёстких ограничений завершится), а в том, чтобы разнообразить работу педагогов, методы образования, сделать более интересной учёбу для современных ребят», – подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников поблагодарил в лице заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова всех депутатов Заксобрания за ту поддержку, которую они оказывали Правительству региона в течение непростых месяцев борьбы с пандемией.

Андрей Панфёров отметил, что позиция депутатского корпуса по вопросу безопасности образовательного процесса – всегда помогать исполнительной власти. «Денег не жалели, точно просчитывали, какие у нас потребности. Мы всегда готовы выполнять стоящие перед нами задачи. 1 сентября – это день, который запоминается на всю жизнь. Учебный процесс должен быть непрерывным и безопасным», – подтвердил зампредседателя Законодательного Собрания.

Добавим, что все дошкольные образовательные организации региона сегодня имеют возможность обеспечить групповую изоляцию с проведением занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе. Опыт проведения необходимых санитарно-эпидемических мероприятий и соблюдения требований санитарных правил детскими садами был приобретён во время работы в режиме дежурных групп.

К учреждениям дополнительного образования детей в санитарных правилах никаких специфических дополнительных требований не предъявляется. В помещениях не проводятся массовые мероприятия с детьми. Занятия организуются по группам. Сложность для образовательных организаций дополнительного образования детей заключается только в состыковке своего расписания занятий с расписанием общеобразовательной школы. Эта сложность преодолима за счёт гибкости расписания.

Источник: nso.ru