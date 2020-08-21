Незаконно купила землю под дом за 10 тыс. рублей дочь экс-начальника отдела МВД Бердска Сергея Проценко. Суд по отмене сделки перенесли

Бердская власть по суду требует признать ничтожным договор купли-продажи участка в Новом поселке и лишить Екатерину Песляк права собственности на него. Год прошел с обвинительного приговора по делу о махинациях с землей отцу и дочери.

Бывший главный полицейский Бердска Сергей Проценко и его дочь Екатерина Песляк на скамье подсудимых

Предварительное заседание по иску мэрии Бердска к Екатерине Песляк, дочери бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко, суд перенес на 4 сентября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу, 21 августа, в Бердском городском суде состоялось заседание по «роковой» земле в Новом поселке, которую Песляк купила за 10 тыс. рублей, в то время, как ее реальная стоимость 1,9 млн рублей согласно результатам экспертизы.

Екатерину Песляк суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно в июле 2019 года за махинации с земельным участком в Новом поселке. Ее отец Сергей Проценко, помогавший дочери незаконно приобрести землю под строительство дома, получил 2,5 года тоже условно.

Через год, в июне 2020-го администрация Бердска направила в суд иск с требованием расторгнуть сделку.

- Подан иск о признании недействительным и ничтожным договор купли продажи земельного участка и прекращении зарегистрированного права собственности. Сегодня суд перенес предварительное слушание на 4 сентября, - уточнила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Поэтому дата рассмотрения иска мэрии к Екатерине Песляк по существу пока неизвестно. Вероятно, судья Ольга Зюкова определит время начала процесса на сентябрьском заседании.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне Бердска - в Новом поселке, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Как полагало следствие, для осуществления задуманного он привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь платить аренду, по версии следствия, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

До приговора обвиняемые находились под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая 2018 года Проценко был под стражей в СИЗО.

Защита обвиняемых попросили судью прекратить уголовное преследование своих доверителей и вынести оправдательный приговор.

- Деяния, инкриминируемые Проценко, не являются преступными. Действия Песляк также не образуют состава преступления. Защита может утверждать, что сам факт привлечения Проценко и его дочери к уголовной ответственности, по всей видимости, являются случаем классический «охоты на ведьм». А вернее охоте на коррупционеров. Когда похвальная при иных обстоятельствах активность органов ФСБ и СК оказалась направлена не на раскрытие преступления, а на уличение должностного лица полиции в коррупции, невзирая на фактические обстоятельства дела. Так нельзя, это очень неправильно. Такая следственно-судебная практика создает возможность привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, для создания видимости борьбы с коррупцией, а это также плохо, как и коррупция, — высказывался адвокат Николай Муштин, представлявший интересы Проценко.