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Под наркотическим кайфом взял 6-месячную дочу за ножку и выбросил в окно

17:00 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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После этого мужчина сразу же взял за руку своего полуторогодовалого сына, находившегося рядом с ним в комнате, и повел его к открытому окну, чтобы также выбросить на улицу.

Под наркотическим кайфом взял 6 месячную дочу за ножку и выбросил в окно
В Красноярске местный житель признан виновным в убийстве грудного ребенка и покушении на убийство малолетнего сына 20 Августа 2020

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Красноярска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью)

Следствием и судом установлено, что 15 августа 2019 года в утреннее время 44-летний житель города Красноярска, проживавший с супругой и двумя малолетними детьми в комнате на 4 этаже общежития в Ленинском районе краевого центра, на фоне употребления наркотического средства взял за руку свою шестимесячную дочь и выбросил в открытое окно. От полученных травм девочка скончалась на месте.

После этого мужчина сразу же взял за руку своего полуторогодовалого сына, находившегося рядом с ним в комнате, и повел его к открытому окну, чтобы также выбросить на улицу. Увидев происходящее, 37-летняя мать детей смогла выхватить сына из рук супруга и убежать с ребенком к соседям.

Судом в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы.

Источник: Следком

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