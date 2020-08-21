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Пьяная и без прав на ВАЗ дама сбила мотоцикл, в люльке были два брата. Мальчишки 10 и 11 лет погибли

14:45 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе предварительного следствия женщина вину признала. Совместно со своим сожителем она воспитывает четырех малолетних детей. Суд отправил ее на 9 лет в тюрьму.

Пьяная и без прав на ВАЗ дама сбила мотоцикл, в люльке были два брата. Мальчишки 10 и 11 лет погибли
Женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21070» допустила столкновение с мотоциклом марки «Урал»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения судом приговора 26-летней жительнице Быстроистокского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием и судом установлено, что 18 мая 2020 года на участке дороги в Быстроистокском районе женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21070» допустила столкновение с мотоциклом марки «Урал». Находящиеся в коляске мотоцикла пассажиры - двое родных братьев 10-ти и 11-ти лет получили травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, 17-летний водитель «Урала» получил тяжкий вред здоровью в виде перелома ноги. Следователи СК установили, что женщина не имела прав и управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а на транспортное средство и вовсе не имела документов. Кроме того, на заднем сидении машины находились ее родные дети.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала. Совместно со своим сожителем она воспитывает четырех малолетних детей. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговори подсудимую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник: Следком

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