21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Жилье одиноких стариков отдадут в ипотеку молодым семьям. Как так?

16:45 21.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Процесс должен быть таким, что семья, приобретающая жильё в ипотеку, будет платить до 50.000 рублей в фонд, а из фонда деньги, в каком-то определённом размере, будут поступать пенсионеру в виде компенсации за жильё.

Жилье одиноких стариков отдадут в ипотеку молодым семьям. Как так?
При этом председатель не уточнял, куда пенсионеру нужно будет деваться, после потери собственного жилья

Соответствующие нововведения подготавливают к введению в законодательство России.
С данной инициативой выступил Пётр Шелиц, председатель Союзпотреб России. Он обратился с этим предложением к заместителю председателя российского правительства Марату Хуснуллину.
«В том ситуации, когда пенсионер живёт в квартире один, предлагаю продавать эти квартиры молодым семьям в ипотеку, а пенсионеры будут получать денежную компенсацию в размере оценки их жилья экспертами» — предложил Шелиц

Таким образом, по его словам, создастся рентный фонд. Служащие фонда займутся оценкой стоимости жилья и будут заключать договора с пенсионерами. Пенсионер же получит обеспечение на весь жизненный срок. При этом председатель не уточнял, куда пенсионеру нужно будет деваться, после потери собственного жилья.

Схема
Процесс должен быть таким, что семья, приобретающая жильё в ипотеку, будет платить до 50.000 рублей в фонд, а из фонда деньги, в каком-то определённом размере, будут поступать пенсионеру в виде компенсации за жильё.

Оправдание схемы
Шелиц это объясняет тем, что многие молодые семьи не могут позволить себе обычную ипотеку, а многие одинокие пенсионеры не могут позволить себе жить достойно. Таким образом обе стороны будут «выручать» друг друга с помощью фонда.
Данное предложение порождает много вопросов и негативных реакций, вплоть до того, что люди просто опасаются за судьбу и жизни одиноких пожилых людей.
Выступая на стороне адекватности, хотелось бы понять всю суть этого нововведения и насколько оно необходимо.

Источник: finance.rambler.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы взяли такую ипотеку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ждет 38 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет мать из Ростовской области
19:07 21-08-2020
Ждет 38 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет мать из Ростовской области
Как получить бесплатное лекарство после сердечных катастроф в Новосибирской области?
18:50 21-08-2020
Как получить бесплатное лекарство после сердечных катастроф в Новосибирской области?
БердскПодрабатывал в стриптиз-баре с 13 лет живший в Бердске актер Павел Прилучный
18:38 21-08-2020
Подрабатывал в стриптиз-баре с 13 лет живший в Бердске актер Павел Прилучный
Забил молотком и перерезал горло гость хозяину дома в Новосибирской области
18:29 21-08-2020
Забил молотком и перерезал горло гость хозяину дома в Новосибирской области
Первый самолет вылетел в Турцию после пандемии из аэропорта Толмачево
18:20 21-08-2020
Первый самолет вылетел в Турцию после пандемии из аэропорта Толмачево
Жестоко избили школьницы больную 18-летнюю девушку. Полиция посмотрела видео в соцсетях
18:10 21-08-2020
Жестоко избили школьницы больную 18-летнюю девушку. Полиция посмотрела видео в соцсетях
Губернатор Андрей Травников: Четвертый мост через Обь создает огромный комплекс работ для строителей и предприятий Новосибирской области 1
18:03 21-08-2020
Губернатор Андрей Травников: Четвертый мост через Обь создает огромный комплекс работ для строителей и предприятий Новосибирской области
Змеи высосут молоко у коровы 22 августа 2020 на день Матфея Змеесоса. Что категорически нельзя делать в этот день. Узнай
18:00 21-08-2020
Змеи высосут молоко у коровы 22 августа 2020 на день Матфея Змеесоса. Что категорически нельзя делать в этот день. Узнай
БердскПока родители за уши не оттянут: Что такого делают дети в Бердске?
17:45 21-08-2020
Пока родители за уши не оттянут: Что такого делают дети в Бердске?
Катастрофически растет число безработных в России. А средняя зарплата достигла 52 тысяч рублей
17:30 21-08-2020
Катастрофически растет число безработных в России. А средняя зарплата достигла 52 тысяч рублей