Жилье одиноких стариков отдадут в ипотеку молодым семьям. Как так?

Соответствующие нововведения подготавливают к введению в законодательство России.
С данной инициативой выступил Пётр Шелиц, председатель Союзпотреб России. Он обратился с этим предложением к заместителю председателя российского правительства Марату Хуснуллину.
«В том ситуации, когда пенсионер живёт в квартире один, предлагаю продавать эти квартиры молодым семьям в ипотеку, а пенсионеры будут получать денежную компенсацию в размере оценки их жилья экспертами» — предложил Шелиц
Схема
Процесс должен быть таким, что семья, приобретающая жильё в ипотеку, будет платить до 50.000 рублей в фонд, а из фонда деньги, в каком-то определённом размере, будут поступать пенсионеру в виде компенсации за жильё.
Оправдание схемы
Шелиц это объясняет тем, что многие молодые семьи не могут позволить себе обычную ипотеку, а многие одинокие пенсионеры не могут позволить себе жить достойно. Таким образом обе стороны будут «выручать» друг друга с помощью фонда.
Данное предложение порождает много вопросов и негативных реакций, вплоть до того, что люди просто опасаются за судьбу и жизни одиноких пожилых людей.
Выступая на стороне адекватности, хотелось бы понять всю суть этого нововведения и насколько оно необходимо.
Источник: finance.rambler.ru