Жилье одиноких стариков отдадут в ипотеку молодым семьям. Как так?

Процесс должен быть таким, что семья, приобретающая жильё в ипотеку, будет платить до 50.000 рублей в фонд, а из фонда деньги, в каком-то определённом размере, будут поступать пенсионеру в виде компенсации за жильё.

При этом председатель не уточнял, куда пенсионеру нужно будет деваться, после потери собственного жилья

Соответствующие нововведения подготавливают к введению в законодательство России.

С данной инициативой выступил Пётр Шелиц, председатель Союзпотреб России. Он обратился с этим предложением к заместителю председателя российского правительства Марату Хуснуллину.

«В том ситуации, когда пенсионер живёт в квартире один, предлагаю продавать эти квартиры молодым семьям в ипотеку, а пенсионеры будут получать денежную компенсацию в размере оценки их жилья экспертами» — предложил Шелиц



Таким образом, по его словам, создастся рентный фонд. Служащие фонда займутся оценкой стоимости жилья и будут заключать договора с пенсионерами. Пенсионер же получит обеспечение на весь жизненный срок. При этом председатель не уточнял, куда пенсионеру нужно будет деваться, после потери собственного жилья.

Схема

Процесс должен быть таким, что семья, приобретающая жильё в ипотеку, будет платить до 50.000 рублей в фонд, а из фонда деньги, в каком-то определённом размере, будут поступать пенсионеру в виде компенсации за жильё.

Оправдание схемы

Шелиц это объясняет тем, что многие молодые семьи не могут позволить себе обычную ипотеку, а многие одинокие пенсионеры не могут позволить себе жить достойно. Таким образом обе стороны будут «выручать» друг друга с помощью фонда.

Данное предложение порождает много вопросов и негативных реакций, вплоть до того, что люди просто опасаются за судьбу и жизни одиноких пожилых людей.

Выступая на стороне адекватности, хотелось бы понять всю суть этого нововведения и насколько оно необходимо.

Источник: finance.rambler.ru