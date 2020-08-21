"Наша встреча не обычная, а божественное желание Бога": Как развел на деньги военный "жених" из США Роналд Гилберт сотни женщин России. Но не "прокатило" в Бердске

Фото этого мужчинуы прислал Галине мошенник

Странное письмо пришло на электронную почту редакции «Курьер. Среда. Бердск» 6 августа 2020 года. В нем Роналд Гилберт из США на русском языке признается в любви главному редактору издания Галине Коморниковой:

- Привет, я Роланд Гилберт. Я нашел тебя в сети, когда искал женщину, с которой я мог бы провести остаток своей жизни, как только уволюсь с работы. Я скоро пойду домой, я ищу серьезную, честную, порядочную и романтичную женщину, чтобы позвонить мне и любить ее до конца своих дней. Я хочу женщину, которая консервативна. Я был окном много лет с тех пор, как моя жена умерла от рака. Мне нужна женщина из вашей страны, потому что:

1. Я был обманут нашими собственными женщинами.



2. Мне нужно жить за пределами штатов.

Я не хочу, чтобы Пентагон снова заманил меня в другой мир войны. Я расскажу вам больше о себе с моей фотографией, когда вы ответите на мое сообщение.

Редакция поинтересовалась: когда Роланд выучил русский язык? И откуда он узнал про Галину?

Забегая вперед, хочется отметить, что имя Роналд Гилберт известное многим киноманам. Именно так звали американского киноактера мексиканского происхождения, который скончался 15 мая 1994 года.

Роланд был дважды номинирован на «Золотой глобус» за роли в фильмах «Злые и красивые» (1952) и «Осень шайеннов» (1964). За вклад в киноиндустрию Роланд Гилберт отмечен звездой на Голливудской аллее славы. По всей видимости, наш Роланд претендует на такую же популярность.

- Большое спасибо за ваш ответ, я хочу верить, что наша встреча не просто обычная, а, скорее, божественное желание Бога, и поэтому я хотел бы взаимодействовать и общаться с вами, и посмотреть, сможем ли мы стать хорошими друзьями и узнать, какое будущее приготовил для нас. Меня зовут Роланд Гилберт. Я приехал из Соединенных Штатов Америки, Атланта, Джорджия. Мне 56 лет, но я очень любящий, сильный и заботливый человек. Если вам небезразличен мой гороскоп, мой знак зодиака - Близнецы, так как я родился 16 июня 1964 года. В настоящее время я нахожусь в Кабуле, Афганистан, в составе американских войск НАТО, которые покинули его в последние два года. Я здесь как один из резервных войск, которые будут обучать афганских солдат и снабжать их необходимым оружием для борьбы с Талибаном, чтобы их страна оставалась стабильной и лишенной террора. Я работаю 24 года, и у меня есть около 48 дней, чтобы завершить свою миссию здесь, в Кабуле, после чего я ухожу из армии. После того, как несколько лет назад я потерял свою жену Люси из-за рака, моя жизнь стала несчастной и вместе с тем потерянной от родителей. Я хочу жить гражданской жизнью в другой стране, кроме Америки, чтобы помочь мне забыть свое прошлое. Прикрепил свои фотографии, расскажи о себе, а также пришлю свои недавние фотографии. Я ожидаю вашего знакомства и фотографий как можно скорее.

На этом переписка с Роландом закончена. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», подобные сообщения россиянки получают аж с 2012 года. При этом имена и фотографии «женихов» постоянно меняются.

- Вдруг мне написал молодой 54 летний военный американец из США, несущий службу в Афганистане - Damian Miller. Он сразу написал, что полюбил меня, и хочет на мне жениться, и перевезти меня в США. Его жена умерла 6 лет назад, детей нет. Мы переписывались любовными посланиями неделю, общались по скайпу. Затем неожиданно он написал, что послал на мое имя через службу "Красный крест" посылку с деньгами $2 000 000. Послал он её с курьером. Попросил телефон, паспортные данные. На следующий день мне позвонила, якобы, дипломат из л\Лондона Gera levin и сказала, что она везёт мой груз. Тут возникли какие-то трудности, и нужны немалые деньги в долларах послать на имя совершенно другое Emanuel Kosin. Я послала. Затем она мне позвонила из Турции, Стамбул, и сказала, что груз захватила полиция, его сканировали и увидели там деньги, у неё отобрали паспорт и требуют взятку за то, чтобы ее отпустили и за то, чтобы скрыли сканирование от властей. Эта сумма $25 000. Но после долгих звонков и моего молчания, она написала на электронную почту, что она сама заплатит $20 000, а с меня хотя бы остальные $5 000. Damian miller умоляет делать всё, что просит дипломат, якобы, это все его деньги, и если деньги найдут, он отправится в тюрьму. Вымогательство продолжается. Не знаю, с кем посоветоваться. Помогите, - молила о помощи Вероника в апреле 2012 года.

Опытная Ева указала на все ошибки Роланда Гилберта. Так, при дальнейшей переписке он выдает секрет о том, сколько солдат в их части. А это секретная информация. При этом тут же говорит, что ему нельзя включать вебкамеру в части для виртуального общения.

При этом мужчина стремиться вызвать жалость - сын и жена погибли, родители умерли, он одинок. Он мастерски манипулируют российскими женщинами, ограничивая знакомство в определенные сроки, чтоб женщина быстрее определилась с ним она или нет, но в то же время говорит о том, что нужно хорошо познакомиться перед браком.

- Постоянно давит что сирота, кто же в его то возрасте может похвастаться, что живы родители? Много не стыковок в его речи, он часто не помнит, что ему уже ответили и снова повторяет те же вопросы. Это не просто невнимательность, это он так путается в ответах дам, не помня кому, что сам писал и, что ему писали в ответ. Он стремится показать свою набожность, сам же при этом не отвечает на поставленные вопросы связанные с религией. Да и от других четко поставленных вопросов увиливает. Не дайте одурачивать себя. В таких случаях всегда вводите фото в интернете и проверяйте человека на "вшивость", - советует женщина.

О свое истории знакомства в военным США рассказала и другая россиянка - Арианна. При этом девушка отметила, что мошенник может скрываться под любым именем. Сначала он предлагает дружбу, рассказывает о себе. Потом расспрашивает про вас. Если у вас за душой нет ничего, предлагает помощь.

Вот типичная схема «женихов» из США: вы должны написать в его банк, где у него лежат деньги. Он сообщит банку, чтобы вам перевели на ваш счёт небольшую сумму в 3 000 000 фунтов. Но, чтобы деньги поступили на ваш счёт, вам надо заплатить довольно приличную сумму. Когда женщина сообщает, что денег на это у нее нет, он продолжает настаивать об этом. Выясняется, что это чужие сбережения и он хочет чужими руками взять деньги.

- Не будьте доверчивы, он многолик. Только вот письма одни и те же, - говорит Арианна.

Ссылку на этот материал мы обязательно отправим ответным письмом Роналду Гилберту сегодня, 21 августа.